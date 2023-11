© ARD/Picture Alliance

Karikaturist, Satiriker, Schauspieler und Regisseur: Mit seinen Werken hat Loriot die deutschsprachige Kultur des 20. Jahrhunderts geprägt wie kaum ein anderer Künstler. Seine Texte, Bilder und Sketche sind zeitlos und spiegeln in beispielloser Schärfe die jeweilige Ära wider, in der sie entstanden. Mit seinen Figuren, skurriler Situationskomik und unnachahmlichem Wortwitz schrieb Loriot Fernsehgeschichte(n), die in jedem deutschen Wohnzimmer zu Hause waren - fast ein ganzes Jahrhundert lang.

Produktion: Florianfilm

© ZDF/UFA Documentary

Das Dokudrama widmet sich der Lebensgeschichte der 101-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Ihre persönlichen Schilderungen bilden den Leitfaden des Films. 1943 taucht die damals 21-Jährige vor der Gestapo unter, versteckt sich in Berlin und ist auf das Wohl und die Gnade ihrer Helfer angewiesen, die ihre Situation oft auch ausnutzen. Sie färbt sich die Haare, lässt sogar ihre Nase operieren, um unerkannt zu bleiben. Mit Gastauftritten an der Produktion beteiligt sind Iris Berben, Charly Hübner, Herbert Knaup und Axel Prahl.

Produktion: UFA Documentary

© ZDF/Anna Ziegler

Was als Glücksfall erschien, entpuppt sich als Katastrophe. Ein angesehener Therapeut missbraucht seinen 7-jährigen Patienten mehrfach schwer sexuell. Erst zehn Jahre später wird er verurteilt. Vor dem Hintergrund der Haftentlassung des Täters 2024, erzählt Max Leon zum ersten Mal öffentlich seine Geschichte. Er will verhindern, dass anderen geschieht, was ihm widerfahren ist, will aufklären: bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Polizei und im ZDF.

Produktion: ZDF

© ProSieben

Zum 15. Jubiläum der "TV total Wok-WM" kämpfen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler darum, ihre Karriere mit einem Wok-Weltmeistertitel zu krönen. Insgesamt 35 Weltmeister- und 30 Olympische Medaillen befinden sich im Starterfeld der 15. "TV total WOK WM" in Winterberg. Doch haben Armin Zöggeler, Kevin Kuske, Sven Hannawald, Pascal Hens, Mathias Mester, Julia Taubitz, Evi Sachenbacher-Stehle, Johannes Ludwig, Thomas Morgenstern und Kevin Großkreutz eine Chance gegen Wok-Legende Joey Kelly? Erstmals im Wok sitzt nun auch Sebastian Pufpaff.

Produktion: Raab TV

© WDR/Cinétévé/Studio Hamburg Serienwerft

Auch in der 3. Staffel soll in der deutsch-französischen Politsatire mit liebevollem Spott auf das komplizierte Gebilde der EU-Institutionen geblickt werden. Samy (Xavier Lacaille) ist in Straßburg vom Assistenten zum "Politischen Berater" im EU-Parlament herangewachsen und lässt nun gern alle von seinem Wissen als "alter Hase" profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: Er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission.

Produktion: Cinétévé / Studio Hamburg Serienwerft