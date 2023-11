© Daniela Kreisl

Im Bestreben von RTL Deutschland, verschiedene Magazin-Marken sichtbarer zu machen, hat der "stern" ein weiteres Format bekommen, die "Stern Stunde", eine Talkreihe, die sich den Anspruch verpasst hat, interessante Menschen zum Gespräch zusammenzubringen, die sonst eher nicht zusammen sprechen. Im Spätsommer trafen so schon Robert Habeck und Juli Zeh aufeinander. Kommende Woche spricht Gregor Peter Schmitz mit Sicherheitsexpertin Claudia Major und dem ehemaligen Verteidigungs- und Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg über die Kriege in der Ukraine und Nahost. Thema soll aber auch sein, wie die Konflikte Werte, Normen und Handlungsoptionen herausfordern. Unter anderem ntv überträgt aus dem Berliner RTL Audio Center.



Die Serie dreht sich um die Ärztin Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier), die mit ihrer Familie in das Bergdorf Rotten zieht. Ihre zehnjährige Tochter Alma (Laeni Geiseler) leidet an schwerem Asthma, die Bergluft soll die Krankheit lindern. Doch die erhoffte Idylle hat Risse: Der Schneemangel bedroht den Wintersportort. Die Eltern ihres Mannes Matthi (Robert Stadlober), die größten Hoteliers der Gegend, träumen von besseren Zeiten und planen die Sprengung eines Bergrückens, um eine neue Gondelstation zu bauen. Regie führten Esther Rauch und Catalina Molina.



"Galileo" wird 25 und bekommt im Programm von ProSieben 25 Stunden Sendezeit – am Stück. Darunter sind auch einige neue Ideen unter dem "Galileo"-Dach: "Galileo True Crime" am späten Freitagabend, ein "Galileo" für Kids am Samstagmorgen und -vormittag sowie eine "Galileo Top Brain" getaufte Spielshow, die es am Samstag ab 19:05 Uhr zu sehen geben wird. Unter anderem beantworten in dieser Joko und Klaas Wissensfragen.



100 Jahre Disney – und 100 Jahre in einer Primetimeshow bei RTL. Thomas Gottschalk führt durch einen Abend voller Disney-Momente. Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael Bully Herbig, Riccardo Simonetti sowie Palina Rojinski sind auf dem Showsofa vertreten, auch Micky und Minnie Maus geben sich die Ehre. Yvonne Catterfeld und Tom Beck eröffnen die Show mit ihrer Interpretation des Disney Klassikers "Beauty and the Beast", Alexander Klaws singt "Dir gehört mein Herz" aus dem Musical "Tarzan", und Sasha und der kleine Julius performen "Probiers mal mit Gemütlichkeit" aus dem Film "Das Dschungelbuch". Die Besonderheit: Die Show gibt es nur linear zu sehen, nicht auf Abruf.



