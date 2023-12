© ARD Degeto/Odeon Fiction/Dusan Martincek

Der desillusionierte Polizeiausbilder Max Grosz (Heino Ferch) ist besorgt: Sein Neffe, der draufgängerische Journalist und Umweltaktivist Victor Vegener (Jonathan Berlin), ist in Norwegen spurlos verschwunden. Als die dortige Polizei die Suche nach kurzer Zeit einstellt, reist Max auf eigene Faust nach Spitzbergen. Victor hatte zuletzt zum weltweit agierenden Agrarkonzern BSG recherchiert. Sein versuchter Einbruch in den Svalbard-Saatguttresor stand vermutlich in diesem Zusammenhang. Max wird bei der Suche von seiner norwegischen Kollegin Thea Koren (Ingrid Bolsø Berdal) nur widerstrebend unterstützt. Währenddessen bereitet der CEO von BSG, Sven Benjamin (Seumas Francis Sargent), die Übernahme des größten Konkurrenten vor.

Produktion: Odeon Fiction

© 2022 Turner Broadcasting System Europe Limited - a Warner Bros. Discovery Company / Odeon Fiction GmbH / Britta Krehl

Serie um ein ungleiches Polizisten-Duo: Da ist zum einen der titelgebende Bruno, gespielt von Ben Becker und beschrieben als "echter Drecksack", der in alten Stereotypen festhängt: "In seiner Welt ist vieles einfach. Männer sind Männer. Frauen sind Frauen. Amerika die große Freiheit. Bruno sieht sich gern als amerikanischen Cop – isst im Diner, liebt seinen Bourbon und amüsiert sich im Stripclub", heißt es in der Beschreibung. Tatsächlich ist er aber kein US-Cop, sondern "nur" Polizist vor den Toren Berlins. Als solcher bekommt er einen neuen Partner an seine Seite. Mark, gespielt von Vincent zur Linden, ist das genaue Gegenteil: Er steht auf Musicals, Make-Up und glitzernde Kleider - ist aber ungeoutet und unsicher. Während Mark Bruno nicht mag, sieht Bruno in Mark eine Art Schüler, dem er beibringen kann, ein richtiger Kerl zu sein. Doch als in Brunos Kiez eine Dragqueen tot aufgefunden wird, müssen beide gegen eigene Vorurteile und Widerstände von allen Seiten ankämpfen, um den Fall zu lösen.

Produktion: Odeon Fiction

© ZDF/ Julia Feldhagen

Die Schwestern Mona (Maren Kroymann) und Marie (Ulrike Kriener) betreiben nun gemeinsam die Pension "Sonnengruß" an der Nordsee. Doch der Hotelbetrieb verläuft alles andere als harmonisch. Mona vermisst ihr altes Leben in Düsseldorfs High Society, und Marie fühlt sich mit der Arbeit in der Pension alleingelassen. Trotzdem organisiert Marie heimlich eine Überraschungsparty für Monas Geburtstag, was für weitere Konflikte sorgt. Zu allem Überfluss kommt Monas arrogante Freundin Chiara (Ann-Kathrin Kramer) zu Besuch, die Marie nun gar nicht leiden kann. Doch bald wird klar, dass ein persönlicher Schicksalsschlag Chiara an die Nordsee verschlägt, der alle drei Frauen nachdenklich stimmt.

Produktion: Warner Bros. ITVP Deutschland

© RTL / Arne Weychardt

Welche Themen haben 2023 bewegt? Worüber hat die Gesellschaft gelacht, worüber geweint? Und welche Menschen haben das Jahr geprägt? Im RTL-Jahresrückblick bespricht erstmals Steffen Hallaschka mit prominenten Gästen und den Menschen hinter den Geschichten die bedeutsamsten Momente und bewegendsten Augenblicke. Live im Studio sind unter anderen Tim Mälzer, Olivia Jones, Evelyn Burdecki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast.

Produktion: i&u TV

© WDR/Taimas Ahangari

Kommissar Thiel (Axel Prahl) steht vor einer Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Professor Boerne (Jan Josef Liefers) versucht sich währenddessen als Mäzen, Silke Haller (ChrisTine Urspruch) begibt sich mit Mirko Schrader (Björn Meyer) auf Spurensuche. Der Grund für all das ist Stan Gold (Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist. Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber. Doch kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock.

Produktion: Molina Film