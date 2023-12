Heiligabend, 24. Dezember

Rapunzel (Anna-Lena Schwing) wächst als Waise bei der Zauberin Eleonor (Andrea Sawatzki) auf. Als Königin Freya (Christina Große) Eleonor an den Hof ruft, betritt Rapunzel zum ersten Mal die Stadtburg. Dort lernt sie Prinz Sigismund (Luke Matt Röntgen) kennen. Königin Freya verlangt für ihren Sohn magische Hilfe, doch die Zauberin lehnt ab. Daher werden sie und Rapunzel eingekerkert. Mit Sigismunds Hilfe gelingt ihnen die Flucht. Nach vielen Jahren des Versteckens in einem einsamen Turm findet Sigismund Rapunzel dort wieder.

Im Hochland von Tibet machen sich Wildlife-Fotograf Vincent Munier und Reiseschriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach einem äußerst seltenen und scheuen Bewohner: dem Schneeleoparden. Der Naturexperte zeigt dem Autor die Kunst des Spurenlesens, der Tarnung und des geduldigen Ausharrens, um einen Blick auf die Tiere zu erhaschen. Dabei reflektieren die beiden Männer über den Platz des Menschen unter den Lebewesen und über die atemberaubende Schönheit der Natur.

Zu einer Zeit, in der man weder Strom, Telefon noch Auto kannte, lebte auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga ein kleiner blonder Junge: Michel - klug, fantasievoll und selbstständig. Leider richtet er mit seinen Ideen viel Unheil an. Meistens will er gar keinen Streich aushecken, aber dann landet er zur Strafe doch wieder im Schuppen und schnitzt Holzfiguren.

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

Drei Jahre lang pausierte die "Helene Fischer Show" im ZDF. Nun kommt sie in neuem Look und mit einem frischen Bühnenbild zurück. Das ZDF verspricht eine "abwechslungsreiche Mischung aus Musik, spektakulärer Artistik, außergewöhnlichen Choreografien, Comedy und visueller Inszenierung". Mit dabei sind natürlich auch zahlreiche Gäste, darunter Shirin David, Tahnee, Vanessa Amorosi und Nena.

Blockbuster mit Tom Holland als Spider-Man alias Peter Parker, inszeniert von Jon Watts: Als Spider-Mans Identität enthüllt wird, birgt das nicht nur große Gefahren für ihn, sondern auch für seine Freunde. Mit der Hilfe von Doctor Strange möchte Peter sein Geheimnis wiederherstellen. Das läuft allerdings schief, denn urplötzlich tauchen Schurken aus verschiedenen Universen auf. Spider-Man steht vor seiner bislang größten Herausforderung.

Das Leben nördlich des Polarkreises ist extrem. Erst recht im arktischen Winter mit monatelanger Dunkelheit, meterhohem Schnee und Minustemperaturen. Um bei diesen Bedingungen gut leben zu können, haben die Menschen in der norwegischen Stadt Tromsø einen besonderen Rhythmus entwickelt. Jeder hat so seine eigenen Tricks, um der Kälte zu trotzen: Eisbaden fürs Wohlbefinden, Winterfußball unter Polarlichtern, Schlittenhunderennen mit Adrenalingarantie. Und anschließend: heißer Kaffee und nordnorwegischen Spezialitäten. So machen es sich die Menschen hier schön "koselig". Das bedeutet so viel wie Gemütlichkeit und ist das dänische Hygge auf Norwegisch.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Das "Weihnachtsspecial" mit Günther Jauch steht im Zeichen der Festtage: Die acht Kandidaten bringen ihre schönsten Weihnachtsgeschichten mit. Das Studio ist winterlich hergerichtet und die Joker-Geschenke hängen in den Tannenbäumen. Anders als vor einem Jahr, als es zu Weihnachten noch ein Zocker-Special gab, spielen diesmal alle im normalen Modus und haben die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante. Zusätzlich dürfen sie oder er sich als "Weihnachtsgeschenk" einen weiteren Joker vom Baum pflücken.

Als die Bildhauerin Annette Baer (Jeanette Hain) ihren erwachsenen Sohn Lucas (Béla Gábor Lenz) nachts mit blutigen Händen im Badezimmer ihrer gemeinsamen Wohnung vorfindet, weiß sie, dass etwas Schreckliches passiert ist – auch wenn Lucas behauptet, nichts getan zu haben. Am nächsten Morgen werden die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) zur Leiche der jungen Cara Mauersberger (Viktoria Schreiber) gerufen. Cara kam aus der sächsischen Kleinstadt Döbeln und war erst vor ein paar Monaten nach Frankfurt gezogen. Leon Hamann (Franz Pätzold), ein Angestellter der Hausverwaltung, hat die Tote entdeckt. Die Messerstiche in Caras Körper deuten auf eine Affekttat hin, die zerschlagene Balkontür auf einen Einbruch. Doch Hamann, der Cara offenbar genau beobachtet hat, weiß von einem Streit der Toten mit ihrem Freund am Vortag. So dauert es nicht lange, bis Janneke und Brix eine Verbindung zwischen Cara und Lucas Baer finden.

Kämpfe um Bachmut, Bomben auf den Kachowka-Staudamm, Aufstand der Wagner-Söldner: Die russischen Angreifer gönnten der Ukraine keine Atempause. Bis dann im Oktober das bestialische Massaker der Hamas-Terroristen Ängste vor einem Flächenbrand in Nahost schürte. Jenseits der blutigen Konflikte brachte jedoch auch dieses Jahr wieder viele einzigartige, erschütternde und historische Momente und Bilder, die im kollektiven Gedächtnis bleiben werden: das verheerende Erdbeben in Anatolien und Syrien, die Krönung Charles III. in London, ein Sommer der Sintfluten und Feuersbrünste von Rhodos bis Hawaii, Krawalle in Frankreich und Trump vor Gericht. Ein Rückblick mit Anmerkungen von Gert Anhalt.

Streaming-Tipps zum Fest

Florian Eder (Florian Brückner) und seine Schwester Bärbel (Ina Meling) haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Lange stand sie leer. Jetzt soll sie verkauft werden. Ein Interessent ist schnell gefunden: Herr Dangel möchte die Werkstatt für seine Enkelin Marlene kaufen. Doch als Eder für einen Moment allein in der Werkstatt ist, geschehen seltsame Dinge. Und dann wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leimtopf kleben und wird für Eder sichtbar. Der traut seinen Augen nicht. Ein Kobold! Kann das wirklich sein?

Was würden Sie mit meiner Billion Dollar machen? Mit dieser Frage sieht sich John Fontanelli (Philip Froissant) konfrontiert. Ausgerechnet er, ein einfacher Fahrradkurier aus Berlin, der gerade noch das Nachtleben der Hauptstadt unsicher machte, ist Alleinerbe eines vor 500 Jahren angelegten Vermögens, dessen Wert sich im Laufe dieser langen Zeit auf eben jene Summe angewachsen ist. Eine Eins mit zwölf Nullen – kein Wunder, dass John zunächst an einen Scherz glaubt, als ihm dämmert, dass er quasi über Nacht der reichste Menschen der Welt werden kann.

Der Bestseller von Annette Hess in Serien-Form: Erzählt wird die Geschichte der jungen Dolmetscherin Eva Bruhns (Katharina Stark), die während ihrer Arbeit beim ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 mit der erschütternden Wahrheit des Holocaust konfrontiert wird. Schonungslos deckt sie auf, was im Wirtschaftswunder verdrängt und unter deutscher Gemütlichkeit versteckt wird: Vergehen, Leid, Schuld und die Verstrickungen ihrer eigenen Familie in die deutsche Geschichte.