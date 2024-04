© Sat.1/Willi Weber

© Seven.One

© RTL / ANDERS STRÖMQUIST

Wie Schwedens Elche nach kargen Wintermonaten an der Küste wieder zurück ins Landesinnere auf ihre Weiden ziehen, ist ab Montag bei RTL+ im kostenlosen Livestream zu sehen. In Schweden selbst sind die Live-Bilder, Slow-TV at it's Best, schon seit Jahren ein Renner. Und es ist längst nicht so, als dass die große Elchwanderung nur in der Nische stattfinden soll. Auch bei RTL selbst wird das Thema präsent sein, die Rede ist von einem "crossmedialen Live-Event auf allen Kanälen". So sollen unter anderem die News- und Magazinformate von RTL "umfangreich" über die Elchwanderung berichten. Außerdem soll Geo-Experte und Naturjournalist Dirk Steffens Hintergrundinformationen über die Tiere und ihre Wanderung geben und einordnen.



Produktion: RTL / SVE

© Netflix