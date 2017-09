Wie viel Mittelalter steckt in "Game of Thrones"?

Wenn man "Game of Thrones" sieht, muss man unweigerlich an mittelalterliche Könige und Burgen denken. Doch entspricht das, was wir da sehen, tatsächlich dieser Epoche? Dieser Frage geht Ulrike Klode zum Auftakt der neuen Staffel der "Seriendialoge" nach - im Gespräch mit einem Geschichtsprofessor.



22.09.2017 - 15:53 Uhr von Ulrike Klode 22.09.2017 - 15:53 Uhr



© HBO/flickr:gothopotam

Ja, eigentlich ist "Game of Thrones" eine Fantasyserie: Es gibt Drachen und sogar hin und wieder Zauberei. Doch die Ritter, die Könige, die Burgen, die Art zu leben, zu arbeiten und zu speisen erinnert sehr stark an das, was man gemeinhin als Mittelalter kennt. Also die Epoche in der europäischen Geschichte zwischen Antike und Neuzeit, etwa vom 6. bis 15 Jahrhundert. Und auch der Autor der Buchvorlage, George R. R. Martin, hat sich wiederholt dazu geäußert, dass ihn bestimmte Ereignisse der europäischen Geschichte zu seiner Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" inspiriert haben. Aus Martins Büchern haben die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss ein erfolgreiches Epos gemacht, das mittlerweile sieben Staffeln umfasst und nach der achten Staffel enden wird. Höchste Zeit, mal der Frage nachzugehen: Wieviel Mittelalter steckt in der HBO-Serie? Oder sind das nur Vorurteile, die hier bedient werden?

Ein Gespräch über historische Vorbilder, popkulturelle Sehnsüchte, Mittelalter-Klischees und die wahre Macht der Eisernen Bank von Braavos.

Klicken Sie auf folgenden Audioplayer, um die Folge zu hören.

Unser Gast diesmal: Prof. Dr. Christoph Dartmann

Dr. Christoph Dartmann ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Barbara Müller, Professorin für Kirchen- und Dogmengeschichte, hat er im Sommersemester 2017 ein Projektseminar mit dem Titel "'Game of Thrones' - Das Mittelalter in der Gegenwart" angeboten.

Teilen