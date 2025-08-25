© Pluto TV © Pluto TV Partnerschaft mit Borussia Dortmund zeigt Pluto TV ab sofort alle Spiele der ersten Frauenmannschaft von Borussia Dortmund in der Regionalliga West live. Übertragen werden die Partien auf dem Channel "BVB-Frauen". Im Rahmen der Partnerschaft wollen die Paramount-Plattform und der BVB außerdem neue Inhalte entwickeln, die an die im Rahmen der FIFA Klub-WM produzierte Reihe "Das Schwarzgelbe Duell" mit Moderator Patrick Owomoyela anknüpfen und das Sport-Angebot von Pluto TV erweitern sollen. Die Partnerschaft umfasst außerdem Branding- und Werbemöglichkeiten im Umfeld des BVB. So ist Pluto TV in der neuen Saison auf der offiziellen Trainingskleidung der BVB-Profis, den Trikots der BVB-Frauen, der Jugendmannschaften und des BVB-Gaming-Teams mit seinem Logo zu sehen.

