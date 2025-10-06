© Dyn

© DAZN © DAZN wird NFL-Experte bei DAZN, das hat der Streamingdienst an diesem Montag bekannt gegeben. Seinen ersten Einsatz hat der ehemalige Bundesliga-Torhüter, der unter anderem für den Hamburger SV und Olympique Lyon spielte und 2017 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister wurde, bereits am kommenden Sonntag (12. Oktober). Zusammen mit Mario Rieker kommentiert er die Partie Cincinnati Bengals gegen Green Bay Packers. Nach Kevin Müller (1. FC Heidenheim) ist Pollersbeck der zweite aktive Profi-Torhüter, der bei DAZN als NFL-Experte am Mikrofon steht.

