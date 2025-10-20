© RTL / Markus HertrichAb dieser Saison wird Sky bekanntlich die NBA live übertragen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eröffnen die Houston Rockets bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und die Golden State Warriors bei den LA Lakers die neue Saison. Markus Krawinkel und Ex-Nationalspieler Bastian Doreth kommentieren das Eröffnungsspiel live ab 0:15 Uhr, das zweite Spiel der neuen Saison wird ab 4:00 Uhr mit dem US-Originalkommentar ausgestrahlt. Geplant ist, dass es bei Sky über die gesamte Saison hinweg in der Regel mindestens ein "NBA Game of the Week" geben soll. Neben Markus Krawinkel wird dann auch Frank Buschmann Teil des Kommentatoren-Teams sein. Als weiterer Experte ist Europameister und Bayern-Profi Oscar da Silva im Einsatz sein. Weitere Mitglieder sollen folgen. Bereits vor einem Jahr hatte NBCUniversal NBA-Rechte für über 100 Live-Spiele langfristig erworben. Diese werden über Nordamerika hinaus auch in den europäischen Märkten von Sky ausgestrahlt werden. Darüber hinaus befindet sich Sky Deutschland eigenen Angaben zufolge "in fortgeschrittenen Gesprächen mit der NBA hinsichtlich zusätzlicher Übertragungsrechte".
© UEFASeit einigen Tagen läuft die Ausschreibung der UEFA für die Rechte an der Champions League, Europa League und Conference League für die Zeit ab der Saison 2027/28. Die wohl interessanteste Neuerung: Erstmals können internationale Anbieter für mehrere Länder gleichzeitig bieten - auf diese Weise könnten Streamingdienste wie DAZN und Prime Video umfassendere Pakete erwerben. Denkbar ist auf diese Weise auch ein Einstieg von Netflix. Dem Streamer wird ein Interesse an der Champions League nachgesagt, wie die "Times" vor einiger Zeit berichtete. Die Gebote für alle drei Wettbewerbe können bis zum 18. November eingereicht werden. Aktuell hält in Deutschland DAZN einen Großteil der Rechte, das Topspiel am Dienstag ist hingegen exklusiv bei Prime Video zu sehen.
© WarnerBros. DiscoveryWarner Bros. Discovery hat sich die Rechte für die europaweite Ausstrahlung täglicher Highlights der Paralympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 gesichert. Die Vereinbarung umfasst die Übertragung in 49 Märkten in Europa im Streaming sowie auf Eurosport in bis zu 20 Sprachen. "Die Möglichkeit, täglich Highlights der Paralympics in Milano-Cortina 2026 auf unseren Kanälen und Plattformen in ganz Europa zu übertragen, passt hervorragend zu unseren Grundsätzen, unserem Engagement für Inklusion und der Überwindung von Hindernissen für die Teilnahme am Sport", sagte Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions and Syndication bei WBD Sports Europe. Zuvor werden die Sender von Warner Bros. Discovery hierzulande auch über die Olympischen Winterspiele berichten. ARD und ZDF werden ebenfalls live übertragen.
© BanijayBanijay Benelux betritt Neuland: Der Unterhaltungsriese hat jetzt in den Niederlanden einen Fußballverein gegründet, den FC Failliet/Finesse (FCF). Die Rede ist von einem "neuen Modell für Fußball und Unterhaltung". Der Verein ist vollständig beim Fußballverband KNVB registriert und habe damit "das Potenzial, in der professionellen Fußballpyramide der Niederlande aufzusteigen", wie es heißt. Das Banijay-Label Southfields und Banijay NXT planen, Inhalte rund um den Weg des FCF zu produzieren und dokumentieren - mit täglichen Updates auf TikTok und Instagram sowie wöchentlichen Vlogs auf YouTube. "Mit FCF haben wir eine Idee in die Realität umgesetzt: die universelle Anziehungskraft des Fußballs mit der Kreativität digitaler Schöpfer zu verbinden", so Naique Tanate, Leiter von Banijay NXT. Und Ernst Veldkamp, CEO von Southfields, erklärte: "FCF zeigt, wie etabliertes Produktions-Know-how das Potenzial digitaler Kreativer in großem Maßstab erschließen kann. Diese Zusammenarbeit ist ein Modell für die Zukunft der Unterhaltungsbranche, indem sie den realen Sport mit Social Storytelling verbindet, neue Zielgruppen erreicht und neue Einnahmequellen für Southfields, Kreative und Vereine gleichermaßen erschließt."
Sport in Zahlen
© Sport1Am Tag nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund war das Interesse am "Doppelpass" groß. Mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent schrammte der Fußball-Talk bei Sport1 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur knapp an seinem bisherigen Saison-Bestwert vorbei. Insgesamt sorgten 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für ebenfalls starke 7,4 Prozent. Starke Quoten gab's aber auch im Umfeld des Talks: So erreichte "Bundesliga Pur" vor dem "Doppelpass" bereits 4,3 Prozent Marktanteil, eine weitere Ausstrahlung kam zur Mittagszeit auf 5,2 Prozent. Die Darts-Übertragung am Nachmittag zählte indes im Schnitt 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die Abend-Session immerhin noch 1,5 Prozent schaffte.
© ARDAuch wenn die Wintersport-Saison noch nicht begonnen hat - am Sonntag fand in München schon mal der Sommerbiathlon statt. Zu sehen gab's die Live-Übertragung im Ersten, dem damit zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum gelangen. So erreichte der Massenstart der Männer ab 15:31 Uhr im Schnitt 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil, ehe die Frauen mit 1,25 Millionen auf 10,6 Prozent kamen. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das Interesse verhalten: Hier lagen die Marktanteile bei 4,8 und 3,8 Prozent.