Auch in Zukunft wird ProSiebenSat.1 auf Rugby setzen - die Sendergruppe hat sich jetzt langfristige Rechte für ProSieben Maxx und Joyn gesichert. Außerdem: RTL zeigt zwei WM-Testspiele und die Australian Open sind stark bei Eurosport gestartet.