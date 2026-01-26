© ranProSieben Maxx und Joyn planen einen Ausbau ihrer Rugby-Übertragungen, sodass dort künftige sämtliche Top-Events live und exklusiv zu sehen sein werden. Neben der Weltmeisterschaft 2027 hat sich ProSiebenSat.1 nun langfristige Rechte unter anderem an den Six Nations, der Summer und Autumn Nations Series sowie der neuen Nations Championship gesichert, wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätiogte. Auch die Live-Berichterstattung vom Frauen-Rugby soll im Zuge dessen ausgebaut werden - unter anderem mit dem Women’s Six Nations und der Women’s Lions Tour. Die nächsten Übertragungen stehen im Februar an: So startet am 6. Februar das Six Nations der Männer, ehe die deutsche Nationalmannschaft zwei Tage später bei der Europe Championship antritt. Ab dem 11. April überträgt zudem Joyn alle Partien Six Nations der Frauen live.
© RTLRTL hat die Übertragung zweier Fußball-Länderspiele im Vorfeld der WM angekündigt. Den Auftakt macht am 27. März das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz, das im St. Jakob-Park in Basel steigen wird. Unmittelbar vor dem Start der Weltmeisterschaft trifft die deutsche Auswahl schließlich in Chicago, Illinois, auf die USA und damit eines der Gastgeberländer der WM. Beide Übertragungen beginnen jeweils um 20:15 Uhr.
© wedotvDer FAST-Channel wedotv sports hat sich neue Sportrechte gesichert. Dazu gehört eine Verlängerung der Vereinbarungen mit HBA Media, die die Übertragung von mehr als 40 Tagen Live-Pferderennen ermöglicht. Darüber hinaus halten mehrere internationale Sport-Übertragungen Einzug ins Programm, darunter die Asian Tour mit diversen Golfturnieren und der SailGP. "Seit dem Start von wedotv sports in den deutschsprachigen Ländern im Jahr 2023 hat sich die Reichweite des Senders verzehnfacht. Das unterstreicht die hohe Nachfrage nach frei empfangbaren Sportinhalten", sagte Philipp Rotermund, CEO von wedotv. "Mit der Verlängerung bewährter Partnerschaften und der Aufnahme neuer, dynamisch wachsender Sportarten stärken wir unser Profil weiter. Unser Ziel ist es, das Programm kontinuierlich weiterzuentwickeln und Sportfans Zugang zu abwechslungsreichen und internationalen Inhalten zu bieten."
Sport in Zahlen
© Das ErsteDas Erste blickt auf ein starkes Wintersport-Wochenende. So erreichte am Sonntag die Skiflug-WM ab 16:13 Uhr zunächst 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe der finale Durchgang von 4,24 Millionen gesehen wurde. Beim Gesamtpublikum bewegten sich die Marktanteile um 25 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Werte von 21,6 und 19,7 Prozent erzielt. Der Biathlon-Weltcup ließ die Reichweite danach noch weiter steigen: Beim Massenstart sahen ab 18:14 Uhr im Schnitt 4,58 Millionen Fans zu, sodass der Gesamt-Marktanteil bei hervorragenden 23,6 Prozent lag. Und schon am Nachmittag ließen die Biathlon-Männer die Quoten steigen: Dort sorgten 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gar für 30,8 Prozent Marktanteil.
© SkySky hat am Samstagnachmittag mit den Einzelspielen der Bundesliga wieder Kurs auf die Millionen-Marke genommen. Linear verfolgten im Schnitt 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragungen, darunter 310.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe erzielte Sky einen Marktanteil von 15,8 Prozent und damit den besten Wert seit Ende November. Das abendliche Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund kam schließlich noch auf 7,8 Prozent. Das Stadt-Derby zwischen St. Pauli und dem HSV verfolgten am Abend zuvor zudem 650.000 Personen, hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 5,0 Prozent.
© Australian OpenDie Australian Open sind bei Eurosport 1 mit starken Quoten gestartet. Das erste Turnier-Match von Alexander Zverev verfolgten am Freitagvormittag im Schnitt 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 4,3 Prozent. Noch besser lief es in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo der Sender mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent überzeugte und sich damit weit oberhalb der Normalwerte bewegte. Starke Quoten gab's auch für die Übertragungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die es auf 4,0 Prozent in der Zielgruppe brachten. Die kurze "Matchball Becker"-Sendung erzielte ab 9:34 Uhr sehr gute 5,2 Prozent.