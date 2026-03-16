© JoynAm kommenden Donnerstag und Sonntag überträgt ProSieben seine ersten beiden Handball-Länderspiele. Nun steht fest: Florian Schmidt-Sommerfeld wird künftig bei den Länderspielen der Männer zum Einsatz kommen. Neben "Schmiso", für den es eine Rückkehr ins "ran"-Team ist, verstärkt der ehemalige Nationaltorwart Silvio Heinevetter als Experte das "ran Handball"-Team. Andrea Kaiser moderiert die Live-Übertragungen, daneben ist Christoph "Icke" Dommisch als Reporter im Einsatz. "Unsere Handball-Nationalmannschaft zu kommentieren, ist sowieso schon ein Traum für mich", sagt Schmidt-Sommerfeld, "und dann auch noch bei 'ran'! In meiner alten TV-Heimat, wo für mich alles losgegangen ist. Besser geht es kaum." Und ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer betont: "Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung. Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum. Und was uns besonders freut: Er kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln bei 'ran'. Welcome back, Schmiso!"
© DAZNDAZN hat ein neues Fußballtalk-Format gestartet. "Never Talk Alone" soll fortan jede Woche aktuelle Entwicklungen aus der Fußballwelt beleuchten und "fundierte Analysen mit unterschiedlichen Perspektiven aus Sport, Medien und der Fußball-Community" verbinden, wie der Streamingdienst mitteilte. Die erste Ausgabe ist schon in der vergangenen Woche mit Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber gesendet worden, in dieser Folge ist der ehemalige Real Madrid- und Galatasaray-Star Hamit Altıntop mit dabei. Eine Woche später folgt schließlich der ehemalige Bayern-Stürmer Luca Toni. Moderiert wird das Format von Sylvia Walker. Ergänzt wird die Diskussion im Studio durch Stimmen und Analysen von DAZN-Experten, Kommentatoren, Reportern, Creatorn sowie Datenexperten.
© KikaNach der mit der ARD-"Sportschau" wird nun erstmals auch das ZDF-"Sportstudio" kindgerechten Sport-Content zum Kika bringen. Zum Auftakt der erweiterten Kooperation werden die beiden DFB-Pokal-Endspiele der Frauen und Männer werden in Livestreams mit Kinder-Kommentierung auf kika.de, in der Kika-App und auch online bei ARD und ZDF gezeigt. Los geht es mit dem Finale der Frauen am 14. Mai um 16:00 Uhr in Köln, am 23. Mai folgt das Spiel der Männer um 20:00 Uhr in Berlin. Sportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren können sich zudem bewerben, um als Nachwuchskommentatoren mit dabei zu sein.
© RTLNitro und RTL+ werden auch in diesem Jahr wieder den NFL Draft in zwei Nächten übertragen. Wie schon im vergangenen Jahr öffnet RTL dafür wieder seine Pforten und begrüßt in der ersten Draft-Nacht über 30 Football-Fans im Kölner Sendezentrum, wo bereits Moderator Florian Ambrosius und die Experten Patrick Esume, Björn Werner, Kasim Edebali, Jan Weinreich sowie Community-Host Christian Schulz warten. NFL-Experte Markus Kuhn berichtet derweil an den ersten beiden Tagen live aus Pittsburgh. Konkret startet die erste Draft-Runde in der Nacht auf Freitag, den 24. April mit einer einstündigen Vorberichterstattung ab 1:00 Uhr bei Nitro und auf RTL+. Erneut wird der erste Tag dabei im Free-TV vollkommen werbefrei übertragen, wie RTL mitteilte. Der zweite Tag mit den Runden 2 bis 3 ist in der Nacht auf Samstag ab 00:30 Uhr im Free-Bereich auf RTL+ mit Jan Stecker, Jan Weinreich und Christian Schulz zu sehen. Alle finalen Entscheidungen am dritten und letzten Tag des Drafts können Fans schließlich am Samstag ab 18:00 Uhr im "NFL Network" verfolgen.
© DF1 Medien GmbHUm Football geht es auch bei DF1: Der Sender wird die German Football League (GFL) in der Saison 2026 mit einer Live-Konferenz exklusiv im Free-TV übertragen. Dazu kommt der GFL Bowl, der am 3. Oktober in Dresden stattfinden wird. Produziert wird die GFL-Konferenz, die ab Mai an insgesamt zehn Tagen gezeigt wird, von Sporteurope.TV. Durch die Konferenz führen die Moderatoren Carsten Spengemann und Constantin Eckner, dem Experten-Team gehören Wanja Müller, Philipp Forstner und Almina Tuana Kiltan. "Dass wir die Anzahl der Konferenzen im linearen TV so weiterentwickeln können, ist für uns ein toller Schritt und zeigt das Ergebnis des Weges, den wir in den letzten Jahren konsequent eingeschlagen haben. Besonders klasse finde ich, dass der Beschluss, die Kickoff-Zeiten zu vereinheitlichen, direkte Auswirkungen auf die Live-Konferenz hat", sagt Axel Streich, 1. Vorsitzender des GFL Ligaverbunds e.V. Und DF1-Geschäftsführer David Müller erklärt: "Nach den positiven Erfahrungen mit den letztjährigen Konferenzen sowie den Übertragungen des GFL Bowls in den Jahren 2024 und 2025, möchten wir unser Engagement in dieser großartigen Sportart konsequent ausbauen."
© sportdigital TV Sende- und Produktions GmbHNeue Fußball-Rechte hat sich derweil Sportdigital gesichert: Der Pay-TV-Anbieter nimmt kurzfristig den AFC Women's Asian Cup erworben und ist zum Viertelfinale eingestiegen, das bereits am Freitag ausgetragen wurde. Das Turnier, das noch bis zum 21. März in Australien stattfindet, hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil mehrere iranischen Spielerinnen nach dem Ausscheiden aus dem Turnier Visa in Australien beantragt hatten. Sportlich dient das Turnier auch als Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien.
© HyroxDie Sportmarketing- und Management-Agentur Sportsfreude berät künftig den Fitness-Race-Anbieter Hyrox im Zuge eines geplanten Ausbaus globaler Entertainmentrechte-Strukturen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Sat.1-Programmchef Mark Land als TV-Consultant von Hyrox, soll Sportsfreude den strategischen Aufbau, die operative Umsetzung und die nationale sowie internationale Ansprache relevanter Medien- und Vertriebspartner übernehmen. "Wir freuen uns sehr darauf den Hyrox-Spirit über einen passenden Entertainment-Ansatz künftig einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen", so Sportsfreude-Geschäftsführer Sascha Fabian. Und Mark Land erklärte: "Unser Ziel ist es, diese besondere Energie, diesen Ehrgeiz und dieses Gemeinschaftsgefühl in die Wohnzimmer zu bringen - und Hyrox als emotionales Entertainment-Erlebnis für ein Millionenpublikum erlebbar zu machen."
Sport in Zahlen
© Das ErsteDie Wintersport-Saison befindet sich auf der Zielgeraden, sorgt aber weiter für hohe Quoten. So auch am vergangenen Wochenende, wo insbesondere mit Biathlon wieder starke Marktanteile erzielt wurden. Die Single-Mixed-Staffel erreichte ab 12:30 Uhr im Ersten im Schnitt 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 20,2 Prozent, ehe die Mixed-Staffel am Nachmittag sogar auf 2,50 Millionen Fans kam, die 21,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. In diesem Windschatten waren anschließend auch die Paralympics gefragt: 1,58 Millionen Menschen blieben dran und sorgten für 13,6 Prozent Marktanteil.
© ProSiebenSat.1Bei ProSieben Maxx stand am Sonntag Rugby auf dem Programm. Und auch wenn der Sender mit der Übertragung der European Championship und dem Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden insgesamt nur überschaubare Zuschauerzahlen erreichte, so war die Begegnung beim jungen Publikum doch ziemlich erfolgreich. 30.000 Fans schalteten ab 11:00 Uhr ein, um die erste Hälfte zu sehen, bei der zweiten Hälfte waren 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte ProSieben Maxx mit Marktanteilen von 1,8 und 2,7 Prozent - trotz des aus deutscher Sicht enttäuschenden Ergebnisses. Noch stärker fielen die Quoten am Tag zuvor beim Six Nations aus: Hier erzielte der Sender mit zwei Spielen über Stunden hinweg hervorragende Marktanteile zwischen 4,4 und 5,1 Prozent.