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Sport in Zahlen

Die Sportmarketing- und Management-Agenturberät künftig denim Zuge eines geplanten Ausbaus globaler Entertainmentrechte-Strukturen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Sat.1-Programmchef, soll Sportsfreude den strategischen Aufbau, die operative Umsetzung und die nationale sowie internationale Ansprache relevanter Medien- und Vertriebspartner übernehmen. "Wir freuen uns sehr darauf den Hyrox-Spirit über einen passenden Entertainment-Ansatz künftig einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen", so. Und Mark Land erklärte: "Unser Ziel ist es, diese besondere Energie, diesen Ehrgeiz und dieses Gemeinschaftsgefühl in die Wohnzimmer zu bringen - und Hyrox als emotionales Entertainment-Erlebnis für ein Millionenpublikum erlebbar zu machen."

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Die Wintersport-Saison befindet sich auf der Zielgeraden, sorgt aber weiter für hohe Quoten. So auch am vergangenen Wochenende, wo insbesondere mitwieder starke Marktanteile erzielt wurden. Dieerreichte ab 12:30 Uhrim Schnittsowie einen Marktanteil von 20,2 Prozent, ehe dieam Nachmittag sogar aufkam, diebeim Gesamtpublikum entsprach. In diesem Windschatten waren anschließend auch diegefragt:blieben dran und sorgten für

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Beistand am Sonntagauf dem Programm. Und auch wenn der Sender mit der Übertragung derund dem Spiel zwischeninsgesamt nur überschaubare Zuschauerzahlen erreichte, so war die Begegnung beim jungen Publikum doch ziemlich erfolgreich. 30.000 Fans schalteten ab 11:00 Uhr ein, um die erste Hälfte zu sehen, bei der zweiten Hälfte waren 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte ProSieben Maxx mit- trotz des aus deutscher Sicht enttäuschenden Ergebnisses. Noch stärker fielen die Quoten am Tag zuvor beimaus: Hier erzielte der Sender mit zwei Spielen über Stunden hinweg