© Seven.One / Marc RehbeckProSieben setzt bei der kommenden Eishockey-Weltmeisterschaft überraschend auf neue Stimmen am Mikrofon: Basti Schwele und Rick Goldmann werden für den Sender diesmal nicht als Kommentatoren fungieren, stattdessen setzt ProSieben im Wechsel auf Jan Lüdeke und Franz Büchner. Beide waren auch in der Vergangenheit schon für "ran" im Einsatz, arbeiten darüber hinaus auch für die DEL-Übertragungen von MagentaSport. Der Schritt ist gleichwohl auch deshalb überraschend, weil Basti Schwele seit vielen Jahren als Darts-Kommentator im Einsatz ist - also bei jener Sportart, deren WM-Rechte ab Ende 2027 bei ProSieben liegen. Eishockey-Fans müssen auf Schwele und Goldmann gleichwohl nicht verzichten: Sie werden bei der anstehenden WM bei MagentaSport kommentieren, wo das Turnier ebenfalls übertragen wird. Bei ProSieben fungiert diesmal indes Stefan Ustorf als Co-Kommentator und Experte, daneben setzt der Sender auf Moderator Matthias Killing, Uwe Kruppe als Experten und Christoph "Icke" Dommisch als Reporter. Die WM findet vom 15. bis 31. Mai in Zürich statt.
© DAZNDAZN und Samsung TV Plus weiten ihre strategische Partnerschaft verlängert. Im Mittelpunkt steht demnach der kontinuierliche Ausbau des kostenfreien FAST-Channels DAZN FAST+, auf dem weiterhin international Fußball aus LaLiga, Serie A und Ligue 1 zu sehen sein wird. Der Sender soll zudem im Rahmen der Zusammenarbeit "kontinuierlich mit neuen Inhalten und zusätzlichen Live-Fenstern weiterentwickelt" werden, hieß es. "Diese erweiterte Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um noch mehr Fans in Deutschland mit hochwertigem Premium-Sport zu erreichen", sagte Haruka Gruber, SVP Media Central EU bei DAZN. "Wir bündeln unsere starken Inhalte mit der enormen Reichweite und Nutzerbasis von Samsung TV Plus, um internationalen Top-Fußball für alle einfach zugänglich zu machen: kostenlos und direkt im Wohnzimmer."
© ZDF/Alexander Wells represented by Folio Illustration AgencyUnter dem Titel "Mission Sommermärchen" erinnert das ZDF im Rahmen einer dreiteiligen Dokumentation an den Sommer 2006, als die Heim-WM das Land in einen Ausnahmezustand versetzte. Dabei stieß die Revolution des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann zumächst auf massiven Widerstand. Die dramatische Vorgeschichte des "Sommermärchens" wird in der Doku-Serie unter anderem von Klinsmann, Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, David Odonkor, Jogi Löw und Philipp Lahm erzählt. Hinter dem Dreiteiler stehen Florian Nöthe und Simone Schillinger, die Macher von "FC Hollywood". Auch die neue Serie wird wieder von der btf produziert. Zu sehen ist sie ab dem 20. Mai im ZDF-Streamingportal. Linear erfolgt die Ausstrahlung auf einem prominenten Sendeplatz - und zwar am Samstag, den 30. Mai im Anschluss an das Finale der Champions League, das diesmal schon um 18:00 Uhr angepfiffen wird. Sollte das Spiel innerhalb von 90 Minuten entschieden sein, startet "Mission Sommermärchen" um 20:30 Uhr im ZDF.
© Eintracht FrankfurtUnd auch der RTL-Kindersender Toggo setzt auf Fußball: Mit "Die Eintracht und Ich" startet Toggo eine neue Reality-Doku, die junge Fußballtalente von Eintracht Frankfurt auf ihrem Weg in Richtung Profisport begleitet werden. Die zehnteilige Serie soll ab dem 17. Mai immer sonntags um 16:35 Uhr "authentisch und nahbar von großen Träumen, persönlichen Herausforderungen, der Leidenschaft für Fußball" erzählen. Aber auch Themen wie Chancengleichheit im Fußball, die Rolle von Ehrenamt und Integration oder der Einfluss von Social Media sollen "differenziert und nah an den Lebensrealitäten der jungen Sportlerinnen und Sportler" aufgegriffen werden, heißt es. Bei RTL+ stehen die ersten fünf Folgen bereits ab dem 8. Mai zum Abruf bereit. Produziert wird "Die Eintracht und ich" von studio fiftynine.
Sport in Zahlen
© DHBDer DHB-Pokal hat am Sonntagnachmittag ordentliche Quoten erzielt. Durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Handball-Finale zwischen den Füchsen Berlin und dem Bergischen HC im Ersten, sodass der Marktanteil bei 9,9 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ab 15:45 Uhr im Schnitt 7,0 Prozent drin. Damit lief es deutlich besser als am Vortag, als lediglich 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Halbfinal-Sieg des Bergischen HC gegen den haushohen Favoriten SC Magdeburg verfolgten. Der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Die Bundesliga-Einzelspiele erzielten bei Sky parallel dazu über 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.
© Sport1Der European Darts Grand Prix hat am Sonntag bei Sport1 für starke Quoten gesorgt. Durchschnittlich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Nachmittag die Live-Übertragung bei Sport1, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 3,3 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Noch deutlich erfolgreicher war der Sender mit dem "Doppelpass", der auf 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und insgesamt 580.000 Menschen erreichte. Bei den 14- bis 49-jährigen Männern erzielte der Fußball-Talk sogar stolze 14,4 Prozent. All das führte dazu, dass Sport1 in der Männer-Zielgruppe mit 2,4 Prozent auf den höchsten Tagesmarktanteil seit der Darts-WM kam.
© ProSiebenSat.1Bei ProSieben Maxx waren am Wochenende die BMW Open im Tennis zu sehen. Mit dem ersten Halbfinale, in dem Alexander Zverev dem Italiener Flavio Cobollo unterlag, erreichte der Sender zunächst immerhin 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 1,1 Prozent in der Zielgruppe. Als ab 15:32 Uhr das zweite Halbfinale übertragen wurde, ging der Marktanteil aber auf 0,5 Prozent zurück. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt bloß 20.000 Fans mit dabei. Besser lief's für das Finale, das am Sonntag für 1,9 Prozent Marktanteil sorgte, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erneut überschaubar ausfiel. Deutlich gefragter war Wrestling: Mit "SmackDown" erreichte ProSieben Maxx am späten Samstagabend im Schnitt 170.000 Menschen sowie starke 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.