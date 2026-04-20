© Joyn/Marc Rehbeck

ProSieben muss bei der Eishockey-WM ohne das Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Rick Goldmann auskommen - beide sind an anderer Stelle im Einsatz. Außerdem: Das ZDF zeigt die "Mission Sommermärchen" und Toggo setzt auf den Eintracht-Nachwuchs.