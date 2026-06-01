© DFB / SkyNoch bevor Sky an diesem Montag unter das Dach von RTL Deutschland rückte, hat der Pay-TV-Sender mit dem DFB eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit im Jugendbereich beschlossen. Konkret sicherte sich Sky die Liverechte an den U17- und U19-Nachwuchsligen sowie am DFB-Pokal der Junioren bis einschließlich der Saison 2029/30. Der Sender überträgt damit weiterhin rund 70 Partien pro Saison, viele davon frei empfangbar im Livestream. Sämtliche Topspiele der Woche sowie die Endrundenbegegnungen werden auch auf Sky und Wow ausgestrahlt. Wow bleibt zudem in Form einer Kooperation weiterhin offizieller Partner des DFB. "Der Ausbau unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem DFB ist eine großartige Nachricht für uns, den deutschen Junioren-Fußball und alle Fans", sagte Hans Gabbe, der bei RTL Deutschland ab sofort als Senior Vice President Sports Rights & Commercialization fungiert.
© Sky DeutschlandUnd auch die ATP-Rechte hat Sky Deutschland noch vor der Übernahme durch RTL verlängert. So gab das Unternehmen am Sonntag bekannt, dass die bestehende Partnerschaft bis 2033 fortgesetzt wird. Sky Sport bleibt damit Live-Übertragungspartner der ATP Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird weiterhin alle ATP Masters 1000 Turniere, die Nitto ATP Finals und die meisten ATP 500 Turniere live übertragen. Hinzu kommen Übertragungen der ATP 250 Turniere. Auch die Next Gen ATP Finals bleiben bei Sky. Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Die letzten Jahre der Weltkarrieren von Roger Federer und Rafael Nadal, das Phänomen Novak Djokovic, der Beginn der neuen Ära um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sowie die vielen großen Erfolge von Alexander Zverev: seit knapp zehn Jahren ist Sky Sport die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis auf der ATP Tour und viele weitere unvergessliche Momente."
© BitburgerDie Brauerei Bitburger hat im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft ein neues Social-Media-Format mit Robby Hunke gestartet. Der Kommentator, der unter anderem für DAZN im Einsatz ist, trifft sich dafür in einem Kiosk mit prominenten Gästen. Passend dazu auch der Titel des Formats, das zusammen mit der Düsseldorfer Agentur zwoelfstein entwickelt wurde: "Bit im Büdchen". Erster Gast ist Peter Neururer, auch Hans Sarpei hat sich bereits für eine der insgesamt zehn Ausgaben angekündigt. Inhaltlich soll es um "Austausch, Haltung und echte Fußballgespräche" gehen, heißt es - und idealerweise soll natürlich auch die Biermarke profitieren. "Mit Robby Hunke holen wir keinen klassischen Moderator ins Format, sondern eine echte Stimme der Fans", so Hagen Schlüter, Head of Marke Bitburger. "'Bit im Büdchen‘ steht für ehrlichen Fußball-Talk, für Emotionen ohne Filter und für genau die Gespräche, die sonst nur vorm Kiosk stattfinden. Genau diese Nähe wollen wir zurück in die sozialen Medien bringen." Veröffentlicht wird das Format auf YouTube, Instagram und TikTok.
© Pluto TVUnd auch Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela geht unter die Talker. Pluto TV zeigt neuerdings das Interview- und Unterhaltungsformat "Yellow Couch mit Patrick Owomoyela", das in Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund produziert wird. Darin trifft er auf "prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs" ein, darunter Darunter aktuelle und ehemalige Spieler von Borussia Dortmund, darunter Felix Nmecha, Kevin Großkreutz, Emre Can und Roman Weidenfeller. Versprochen werden "authentische Momente jenseits eines traditionellen Interviewformats". Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, die kostenlos und exklusiv auf Pluto TV gezeigt werden. "Mit 'Yellow Couch' wollen wir den Fans einen echten Einblick in die Denkweise von Spitzenfußballern geben - was sie antreibt, was sie motiviert, abseits des Drucks des Spiels", so Owomoyela. "Keine steifen Interviews, sondern ehrliche Gespräche und jede Menge Spaß."
Sport in Zahlen
© French OpenDie French Open haben Eurosport 1 am Sonntag einen starken Tag beschert - getrieben vom Erfolg von Alexander Zverev, der nach seinem Sieg gegen Jesper de Jong nun im Viertelfinale steht. Durchschnittlich 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel am Nachmittag, womit Eurosport 1 einen hervorragenden Marktanteil von 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 140.000 Fans sogar für 8,0 Prozent. Auch die anschließende Analyse bei "Matchball Becker" erwies sich mit 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,5 Prozent als voller Erfolg für den Sender, der sich zugleich über einen schönen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent freuen kann.