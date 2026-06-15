© RTLRTL Deutschland will die Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland, die von diesem Montag an bis Samstag stattfinden, mit einer umfassenden Berichterstattung begleiten. Es handelt sich dabei um das größte inklusive Multisport-Event Deutschlands, bei dem sich RTL seit 2023 als Teil engagiert. Wie der Sender mitteilte, wird RTL News in seinen Informations- und Magazin-Formaten bei RTL, Vox und ntv darüber berichten. Ergänzend werden Inhalte auf RTL+, den digitalen Angeboten sowie Social-Media-Kanälen von RTL Deutschland ausgespielt. Daneben begleitet auch Sky Sport die Spiele. Dazu gehört die Liveübertragung der Eröffnungsfeier um 20:00 Uhr. Darüber hinaus produziert Sky das internationale Worldfeed-Signal für die Wettbewerbe im 3x3-Basketball und überträgt die Wettkämpfe von Mittwoch bis Freitag live. "Was die Special Olympics ausmacht, ist weit mehr als Sport - es ist pure Leidenschaft, Teamgeist und gelebte Inklusion", sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland. "Genau diese Geschichten wollen wir bei RTL Deutschland erzählen und sichtbar machen. Gemeinsam mit der Medienallianz bringen wir die Emotionen und die außergewöhnlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten auf alle unsere Plattformen – dorthin, wo sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen."
© DF1DF1 hat angekündigt, eine Dokumentation über Nationalspieler Anton Stach zu zeigen. Die Erstausstrahlung von "Anton Stach - Ganz normal nach oben" erfolgt am Montag, den 29. Juni um 21:15 Uhr. Darüber hinaus läuft der Film auch noch einmal zwei Tage später um 23:00 Uhr sowie am 15. August um 21:30 Uhr. Die Doku begleitet Stach auf seinem Weg von den Anfängen im Nachwuchs- und Amateurfußball bis hin in den internationalen Profisport. Durch eine Zusammenarbeit mit der gesamten Familie Stach – sein Vater ist erfolgreicher Sportkommentator – soll der Film "außergewöhnlich persönliche Einblicke in das Leben" des Mittelfeldspielers gewähren, "abseits des Rampenlichts und näher als je zuvor", wie es heißt. "Solch authentische Geschichten sind ein wichtiger Bestandteil unseres Sportangebots bei DF1", sagte Sender-Geschäftsführer David Müller. Hinter der Doku steht die Produktionsfirma Sportworx TV Productions.
© DWDLPünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft ist bei Disney+ eine neue Kurz-Doku von ESPN Films über Lionel Messi erschienen. "Messi: The Forgotten Tape", so der Titel, erzählt den entscheidenden Moment, der Lionel Messis internationale Zukunft prägte und den Verlauf des weltweiten Fußballs nachhaltig beeinflusste. Es geht um ein VHS-Band, das vor mehr als 20 Jahren um die Welt ging und Höhepunkte des jungen Ausnahmetalents zeigte. Als der damals 16-Jährige beim FC Barcelona zunehmend für Aufsehen sorgte, konnte der argentinische Verband kaum glauben, dass dieser junge Spieler, der kurz davor stand, die spanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, noch immer nicht für eine Nationalmannschaft spielte. Diese VHS reiste um die ganze Welt und brachte still und leise eine wegweisende Entscheidung zwischen Spanien und Argentinien ins Rollen. Der argentinische Fußballverband setzte schließlich zwei Freundschaftsspiele an mit einem einzigen Ziel, Lionel Messis Zukunft in Argentinien zu sichern.
Sport in Zahlen
© Sky DeutschlandAuch wenn am Sonntag vor allem die Fußball-WM im sportlichen Mittelpunkt stand - auch die Formel 1 fand am Nachmittag ihr Publikum. Im Vergleich zur Vorwoche, als der Große Preis von Monaco parallel auch bei RTL zu sehen war, konnte der Pay-TV-Sender seinen Marktanteil wieder spürbar steigern: Starke 17,7 Prozent erzielte die Live-Übertragung aus Barcelona ab 17:00 Uhr in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um das Rennen zu sehen. Damit zogen die Quoten auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, wenngleich der Vergleich hinkt, das der Barcelona-Grand-Prix damals zusätzlich im Free-TV von RTL übertragen wurde.
© DPPIUnd auch Nitro punktete am Wochenende mit Motosport. Dort war es das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das neue Bestwerte markierte. Nachdem schon das Rennen vom Nürburgring vor wenigen Wochen sehr erfolgreich war, erzielte der Sender nun am Sonntag über viele Stunden hinweg bis zum späten Nachmittag einen herausragenden Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten im Schnitt 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Weitere 90.000 Fans waren im Schnitt übrigens bei Eurosport 1 dabei, wo das Rennen ebenfalls übertragen wurde. Dort lag der Marktanteil bei immerhin 2,0 Prozent in der Zielgruppe.