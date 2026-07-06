Neue Sport-Dokus in der ARD, gute Quoten für F1, DTM und Tour
© HR/Marc Nordbruch
© FIFADie Fußball-WM ist noch lange nicht vorbei - im Gegenteil. Das Turnier biegt jetzt erst so langsam in die wirklich spannende Phase ein. Für den "Breakfast Club" von MagentaTV ist trotzdem schon Schluss. Die seit dem Beginn des Turniers ausgestrahlte Morgensendung ist am vergangenen Samstag zum letzten Mal zu sehen gewesen. Das frühzeitige Ende der Sendung hat aber offenbar nichts mit dem deutschen WM-Aus zu tun. In der Sendung blickte das Team von MagentaTV auf die Spiele in der Nacht zurück - und davon gibt es in den kommenden Tagen nicht mehr so viele. Die meisten noch anstehenden K.O.-Begegnungen sind in Deutschland am (späten) Abend zu sehen - nur noch einzelne Spiele laufen mitten in der Nacht.
© TelekomMagentaTV stand in den vergangenen Tagen auch mal wieder vermehrt wegen Jürgen Klopp in den Schlagzeilen. Der gilt nach dem Abgang von Julian Nagelsmann als Favorit für den Trainerposten beim DFB. Bei MagentaTV hat sich Klopp dann auch erstmals zum aktuellen Stand der Verhandlungen mit dem Verband geäußert. Trotz der Gespräche, in denen sich Verband und Trainer aktuell befinden, bleibt Klopp jedoch bis zum Ende des Turniers Experte bei MagentaTV. "Wir planen mit Jürgen Klopp bis zum Ende des Turniers, er wird beim Finale mit dem kompletten Experten-Team für uns im Einsatz sein", sagte Telekoms TV-Chef Arnim Butzen gegenüber dem Sport-Informations-Dienst (SID). Für Klopp fand Butzen unterdessen lobende Worte. Er habe für ein "riesiges Interesse an unserem Produkt und eine ausgesprochen positive Entwicklung rund um das Turnier" gesorgt.
© HR/Marc NordbruchDie ARD hat gleich zwei neue Doku-Serien angekündigt, die im August in der Mediathek veröffentlicht werden. Am 8. August wird "RIDE. Reitsport zwischen Wettkampf, Glamour und Tierwohl" veröffentlicht. In den vier Folgen geht’s um den Reitsport in Deutschland kurz vor der WM 2026. Beleuchten will man auch die Frage, wer in diesem Sport eigentlich wen führt. Am 11. August wird zudem "Fight House – Der Weg zum MMA-Profi" (Foto) veröffentlicht. Der Titel erklärt dann auch schon ziemlich gut, worum es in den drei Folgen gehen wird. Begleitet werden drei Brüder, die vom großen Durchbruch im MMA träumen. Einer von ihnen hatte 2020 den rassistischen Anschlag von Hanau überlebt. Ab dem 28. August gibt es zudem eine neue Ausgabe der Reihe "Die Derbys", darin geht’s um das ewige Duell zwischen Galatasaray und Fenerbahçe Istanbul.
© DAZNDAZN ist eine Partnerschaft mit WSC Group eingegangen. Diese ermöglicht es dem Sport-Streamingdienst, Kumho FIA TCR World Tour weltweit zu zeigen. Dabei handelt es sich um eine internationale Tourenwagenrennserie, die zur Saison 2023 wurde. Im Rahmen der Vereinbarung wird DAZN alle Rennen der Saison 2026 weltweit kostenlos übertragen - Ausnahmen bilden China, Südkorea und Ungarn. Von der WSC heißt es, der Deal zeige die gestiegene Attraktivität der noch recht jungen Rennserie. DAZN-CEO Shay Segev sagt: "Die Aufnahme der Kumho FIA TCR World Tour bereichert unser wachsendes Motorsportangebot und liefert einem globalen Publikum spannende Inhalte aus schnell wachsenden Sportarten."
© ScreenforceAuf dem Screenforce Festival in der vergangenen Woche stand auch der Sport sehr im Fokus - allen voran bei RTL, das durch die Übernahme von Sky Deutschland hier natürlich massiv wächst. Aber auch bei ProSiebenSat.1 war das Thema präsent. RTL und Sky haben für den 22. und 23. August jedenfalls ein "Super-Sport-Wochenende" mit DFB-Pokal, Supercup, Formel 1, NFL und Premier League auf beiden Sendern angekündigt. Darüber hinaus hatte RTL eine Ausweitung der NFL-Übertragungen angekündigt - auch hier holt man Sky mit ins Boot (DWDL.de berichtete). Bei ProSiebenSat.1 verwies man unterdessen auf das inzwischen tatsächlich beeindruckende Sport-Portfolio - allen voran wenn es um große Turniere geht. So werden innerhalb von 18 Monaten gleich sieben Weltmeisterschaften auf den Sendern und Plattformen der Gruppe zu sehen sein: Die Basketball-WM der Frauen, die Handball-WM der Männer, die Eishockey-WM der Männer, die Basketball-WM der Männer, die Rugby-WM der Männer, die Handball-WM der Frauen. Ende 2027 kommt dann auch die Darts-WM zu ProSiebenSat.1.
© Tour de FranceDie zweite Etappe der Tour de France hat am Sonntag im Ersten noch spürbar zugelegt. 1,24 Millionen Menschen sahen zu und sorgten für 11,7 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum (14-49) wurden 12,8 Prozent gemessen. Einen Tag vorher lag der Tour-Auftakt noch leicht unter der 1-Million-Marke. Gut lief es für die Tour-Übertragung am Sonntag auch für Eurosport: Beim Sport-Spartensender sahen 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, in der klassischen Zielgruppe holte Eurosport damit hervorragende 4,9 Prozent Marktanteil.
© DTMGute Quoten erzielte am frühen Sonntagnachmittag auch die DTM bei ProSieben: 470.000 Menschen sahen das Rennen vom Norisring, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei zufriedenstellenden 9,2 Prozent und auch die Nachberichterstattung kam später noch auf 9,1 Prozent. Deutlich schwächer liefen die Vorberichte, die bei 4,1 Prozent hängen blieben. Am Samstag erzielte ProSieben mit dem DTM-Rennen übrigens nur 5,7 Prozent.
© SkyIm Vergleich zur Formel 1 sind die DTM-Quoten ziemlich überschaubar. Sky erreichte mit der Übertragung des Rennens aus Silverstone am Sonntag durchschnittlich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 330.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei starken 16,4 Prozent. Das Qualifying ist am Samstag parallel sowohl bei Sky als auch bei RTL zu sehen gewesen, das Rennen lief nun aber ausschließlich im Pay-TV.
URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/sportsupdate/107074/neue_sportdokus_in_der_ard_gute_quoten_fuer_f1_dtm_und_tour/ © DWDL.de GmbH, 2001-2026