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© Telekom © Telekom MagentaTV stand in den vergangenen Tagen auch mal wieder vermehrt wegen Jürgen Klopp in den Schlagzeilen. Der gilt nach dem Abgang von Julian Nagelsmann als Favorit für den Trainerposten beim DFB. Bei MagentaTV hat sich Klopp dann auch erstmals zum aktuellen Stand der Verhandlungen mit dem Verband geäußert. Trotz der Gespräche, in denen sich Verband und Trainer aktuell befinden, bleibt Klopp jedoch bis zum Ende des Turniers Experte bei MagentaTV. "Wir planen mit Jürgen Klopp bis zum Ende des Turniers, er wird beim Finale mit dem kompletten Experten-Team für uns im Einsatz sein", sagte Telekoms TV-Chef Arnim Butzen gegenüber dem Sport-Informations-Dienst (SID). Für Klopp fand Butzen unterdessen lobende Worte. Er habe für ein "riesiges Interesse an unserem Produkt und eine ausgesprochen positive Entwicklung rund um das Turnier" gesorgt.

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