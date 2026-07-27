© AmazonEine Woche ist vergangen, seit die spanische Nationalmannschaft den Titel bei der Fußball-WM gewonnen hat. Nun hat Prime Video angekündigt, noch vor dem Jahresende eine Doku-Serie über den Weg zum WM-Titel zu zeigen. Mit "bislang unveröffentlichtem Filmmaterial und exklusiven Aussagen" sollen Fans Zugang "zu Momenten erhalten, "die den Triumph einer Mannschaft aus 26 Spielern und dem Trainerteam greifbar machen", teilte Amazon mit. Die Doku-Serie bietet demnach "emotionale Einblicke, packende Unterhaltung und große Nähe". Produziert wird sie wird von der Real Federación Española de Fútbol (RFEF) in Zusammenarbeit mit Telefónica Broadcast Services (TBS). Deutlich schneller ist derweil die Deutsche Telekom, die ab Montag um 20:00 Uhr ihre WM-Doku auf MagentaTV veröffentlichen wird. "Große Momente, Emotionen, noch nie gezeigte Bilder, Weltstars, Weltmeister, Verlierer und Gewinner" soll der Film beinhalten, der vom TV-Team der Plattform um Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme und den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp begleitet wird.
© IMAGO / HMB-MediaJürgen Klopps erstes Spiel als Bundestrainer wird bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender zeigt am Donnerstag, den 24. September, die Nations-League-Begegnung zwischen den Niederlanden und Deutschland und wird darüber hinaus auch am 4. Oktober das Spiel zwischen Griechenland und der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Zwei weitere Nations-League-Spiele sind indes bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen: Das Hinspiel zwischen Deutschland und Griechenland läuft am 27. September im Ersten, ehe das ZDF am 1. Oktober mit dem Aufeinandertreffen von Deutschland und Serbien in der Münchner Allianz-Arena an der Reihe ist. Geplant sind in diesem Jahr außerdem noch die Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande, die am 13. November bei RTL beziehungsweise am 16. November im Ersten übertragen werden.
© DAZNDAZN setzt seine Gastronomie-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und RTL fort. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die entsprechenden Kooperationen mit DAZN für Business für Gastronomie und Hotellerie jetzt um mehrere Jahre verlängert, sodass die Sport-Angebote von Telekom und RTL für Bars, Restaurants und Hotels auch in Zukunft über DAZN gebucht werden können. Mit Blick auf den Telekom-Deal ist explizit von einer Laufzeit "bis mindestens 2029" die Rede. Nach Angaben von DAZN ist Live-Sport "ein wichtiger Erfolgsfaktor für Gastronomie und Hotellerie". Das Unternehmen verweist auf Studien, wonach Gäste in Lokalen mit Sportübertragungen im Durchschnitt bis zu 36 Prozent mehr ausgeben. Mit der Fortsetzung beider Kooperationen stärke DAZN for Business nun "sein umfassendes Sportangebot und bietet Betrieben weiterhin einen echten Publikumsmagneten für ihre Gäste".
© hrDer Hessische Rundfunk hat anlässlich des 125. Geburtstags der Offenbacher Kickers ein Porträt über den Verein produziert, das ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Geplant ist darüber hinaus eine lineare Ausstrahlung am Mittwoch um 22:00 Uhr im HR Fernsehen. Im Film "Träume, Kult, Skandale: 125 Jahre Kickers Offenbach" erzählen "Legenden und eingefleischte Fans die Geschichte eines schlafenden Riesen des hessischen Sports", wie der HR mitteilte. Zu Wort kommen unter anderem Ehrenrepräsentantin Barbara Klein, Aufstiegstrainer Hans-Jürgen Boysen, Ex-Spieler Sascha Korb und die Podcaster Marko Stuka und Sebastian Kraus, die auf Momente wie den DFB-Pokalsieg, den Bundesliga-Bestechungsskandal 1971 oder die Aufstiege in den Jahren 1999 und 2005 blicken. Autor des Films ist Daniel Höhr.
© FunkeFunke hat für die kommenden beiden Saisons mehr als 60 Fußballspiele lizenziert und baut damit sein Angebot in Thüringen weiter aus. Gezeigt werden sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele von FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl-Zeiss Jena, den beiden Thüringer Vereinen der Regionalliga Nordost. Im Zuge der erweiterten Kooperation mit dem Anbieter und Lizenzinhaber Ostsport.TV, die nun schon ins vierte Jahr geht, gab es bereits am vergangenen Freitag das Eröffnungsspiel der Regionalliga-Nordost-Saison exklusiv auf den Onlineportalen der "Thüringer Allgemeinen", "Ostthüringer Zeitung" und "Thüringischen Landeszeitung" zu sehen. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten die Live-Übertragungen inklusive. Die Sportstreamings hätten sich "zu einem der wichtigsten Angebote" im Neukunden-Geschäft entwickelt, erklärte Michael Tallai, Geschäftsführer Funke Medien Thüringen. "Thüringen ist eine enorm fußballbegeisterte Region - und wir sind mit unseren Regionalmedien ein fester Bestandteil der Sport-Community geworden. Für viele Abonnentinnen sind die Sportübertragungen der Einstieg in unsere vielfältigen journalistischen Angebote und erhöhen gleichzeitig die Haltbarkeit der Digitalabos."
Sport in Zahlen
© Tour de FranceDie Tour de France ist am Sonntag mit starken Quoten zu Ende gegangen. Durchschnittlich 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die letzte Etappe im Ersten. Damit konnte die Reichweite gegenüber der Final-Etappe des Vorjahres um über 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesteigert werden. Und in Wahrheit waren sogar noch mehr Radsport-Fans dabei, denn Eurosport 1 verbuchte mit seiner Parellel-Übertragung weitere 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und markierte damit ebenso wie die ARD einen neuen Tour-Bestwert für dieses Jahr. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktete Eurosport 1 mit starken 4,6 Prozent Marktanteil, während im Ersten sogar hervorragende 19,7 Prozent erzielt wurden.
© ARDDoch nicht nur die Tour de France war am Sonntag erfolgreich - im Ersten punktete auch der letzte Tag der Finals, die im Vergleich zu den Vortagen noch einmal kräftig zulegen konnten. Bemerkenswert: Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum waren von morgens bis abends klar zweistellige Marktanteile drin. So überzeugte Klettern zur Mittagszeit mit 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe Beachvolleyball später auf 16,4 Prozent kam. Besonders gefragt war die Leichtathletik, die den Marktanteil nach 17 Uhr auf stolze 19,7 Prozent in dieser Altersgruppe trieb. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 2,01 Millionen Menschen dabei, die auch beim Gesamtpublikum für einen sehr guten Marktanteil von 17,1 Prozent sorgten. Noch ein paar mehr Fans wurden eine Stunde später gezählt, bei der Rhythmischen Sportgymnastik waren zudem 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.