undsetzen ihre Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz fort. Demnach sind die linearen Kanäleundauch weiterhin Teil des-Angebots. Diese sollen "langfristig verfügbar" sein, teilten die Unternehmen mit. Der Sport-Streamer kann seinen Abonnentinnen und Abonnenten auf diese Weise etwa die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France oder auch die Olympischen Spiele 2028 anbieten. "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery ist eine großartige Nachricht für alle Sportfans. Mit1 HD und2 HD ergänzen einige der größten und emotionalsten Sportereignisse der Welt – von den Tennis-Grand-Slams und der Tour de France über die Olympischen Spiele bis hin zum Wintersport – unser umfassendes Angebot im Fußball sowie zahlreiche weitere Top-Sportarten wie Darts, NFL und Kampfsport perfekt", sagte

© Serie A

Die italienischewird auch weiterhinzu sehen sein. Die Partnerschaft wurde jetzt. Neben der Serie A bleiben damit auch dieund diein Deutschland, der Schweiz und Österreich bisvia DAZN verfügbar. "Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit der Serie A vorzeitig verlängert haben und Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz langfristig die ganze Welt des italienischen Spitzenfußballs auf DAZN bieten können – von der Serie A bis zur Coppa Italia und der Supercoppa", so. "Mit flexiblen Sprachoptionen, inklusive italienischem Kommentar, schaffen wir ein einzigartig authentisches Erlebnis, das es nur auf DAZN gibt." Alle Spiele der Serie A sollen auch in Zukunft wahlweise aufsowie bei ausgewählten Spielen aufverfügbar sein.

© Sportdigital

Ebenfalls offiziell ist nun auch, dass dieweiterhin beisowie der Plattform Sportdigital+ zu sehen sein wird. Die entsprechenden Rechte wurden erneut in Zusammenarbeit mit der internationalen Sportmarketing-Agenturerworben und gelten für die. "Die Liga Portugal gehört seit über einem Jahrzehnt zu den prägenden Bestandteilen unseres Fußballprogramms. Sie verbindet traditionsreiche Spitzenvereine mit außergewöhnlicher Talentförderung und bietet unseren Zuschauern Woche für Woche attraktiven Spitzenfußball", so

Sport in Zahlen

© Tour de France

Dieist am Wochenende mitgestartet. Durchschnittlichverfolgten am Samstagnachmittag die erste Etappe, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 8,0 Prozent lag. Die zweite Etappe wiederum brachte es einen Tag später auf, die 6,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Größer war im Vorfeld das Interesse an der, die im Schnittvor den Fernseher lockte und beim Gesamtpublikum damit für 11,3 Prozent Marktanteil sorgte.