© RTL / Gruppe C PhotographyDas 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring ist für Nitro seit vielen Jahren ein großer Quoten-Erfolg. Nun haben RTL Deutschland und die Skyline Management GmbH ihre Partnerschaft für die Live-Übertragungen um weitere vier Jahre verlängert. Damit werden die Rennen auch von 2027 bis einschließlich 2030 im Free-TV gezeigt. Die Rechte umfassen dabei den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein. Neu ist, dass ausgewählte Live-Phasen des Rennens künftig zusätzlich bei RTL zu sehen sein werden. Neben der Vorberichterstattung, dem Start und den ersten Rennrunden werden auch die entscheidende Schlussphase mit den letzten Runden, dem Zieleinlauf, der Siegerehrung sowie Highlights parallel bei RTL übertragen. In voller Länge gibt es das Rennen daneben wie gehabt bei Nitro zu sehen. "Das 24h-Rennen am Nürburgring gehört zu den faszinierendsten Motorsport-Events der Welt und ist seit 2016 eine feste Größe bei Nitro. Umso mehr freut es uns, dass wir mit den zusätzlichen Live-Fenstern bei RTL die Faszination der 'Grünen Hölle' künftig zu noch mehr Menschen bringen", so Oliver Schablitzki, Executive Vice President Channels, Windowing & Planning. "Dass wir das 24h-Rennen bis mindestens 2030 begleiten und unsere Partnerschaft auf insgesamt 15 Jahre ausbauen, macht uns besonders stolz."
© DFBRTL wird in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals nicht nur ein Spiel im Free-TV übertragen, sondern gleich drei Spiele. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird es am Dienstag, den 1. September ab 20:15 Uhr nicht nur das nachgelagerte Erstrundenspiel zwischen HEBC Hamburg und Borussia Dortmund zu sehen geben, sondern am Samstag, den 22. August ab 15:30 Uhr auch noch die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hertha BSC. Am Montag, den 24. August, folgt außerdem noch die Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Köln. Zu sehen sind diese jeweils parallel zur Live-Übertragung auf Sky Sport, wo ja dann auch die Konferenzen laufen werden.
© WDRDer WDR baut sein Angebot zur 3. Liga im Männer-Fußball aus und wird in der Saison 2026/27 alle Spiele der NRW-Vereine live im Audio- oder Video-Stream übertragen. Zu sehen gibt es diese sowohl auf WDR.de als auch in der WDR-App. Die 3. Liga startet am kommenden Freitag mit dem Duell der früheren Bundesligisten SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf. Das Spiel gibt es im Audiostream zu hören, ehe einen Tag später die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen auch im WDR Fernsehen live zu sehen sein wird. "Der Ausbau der Audio- und Videostreams der 3. Liga ist ein weiterer Schritt auf dem Weg des WDR, die digitale Heimat der Menschen in NRW zu werden", sagte WDR-Intendantin Katrin Vernau.
© EurosportDAZN und Warner Bros. Discovery setzen ihre Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz fort. Demnach sind die linearen Kanäle Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD auch weiterhin Teil des DAZN-Angebots. Diese sollen "langfristig verfügbar" sein, teilten die Unternehmen mit. Der Sport-Streamer kann seinen Abonnentinnen und Abonnenten auf diese Weise etwa die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France oder auch die Olympischen Spiele 2028 anbieten. "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery ist eine großartige Nachricht für alle Sportfans. Mit Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD ergänzen einige der größten und emotionalsten Sportereignisse der Welt – von den Tennis-Grand-Slams und der Tour de France über die Olympischen Spiele bis hin zum Wintersport – unser umfassendes Angebot im Fußball sowie zahlreiche weitere Top-Sportarten wie Darts, NFL und Kampfsport perfekt", sagte Alice Mascia, CEO DACH bei DAZN.
© Serie ADie italienische Serie A wird auch weiterhin exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Die Partnerschaft wurde jetzt vorzeitig verlängert. Neben der Serie A bleiben damit auch die Coppa Italia und die Supercoppa in Deutschland, der Schweiz und Österreich bis einschließlich der Saison 2028/29 via DAZN verfügbar. "Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit der Serie A vorzeitig verlängert haben und Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz langfristig die ganze Welt des italienischen Spitzenfußballs auf DAZN bieten können – von der Serie A bis zur Coppa Italia und der Supercoppa", so Alice Mascia, CEO DACH bei DAZN. "Mit flexiblen Sprachoptionen, inklusive italienischem Kommentar, schaffen wir ein einzigartig authentisches Erlebnis, das es nur auf DAZN gibt." Alle Spiele der Serie A sollen auch in Zukunft wahlweise auf Deutsch und Englisch sowie bei ausgewählten Spielen auf Italienisch verfügbar sein.
© SportdigitalEbenfalls offiziell ist nun auch, dass die Liga Portugal weiterhin bei Sportdigital Fußball sowie der Plattform Sportdigital+ zu sehen sein wird. Die entsprechenden Rechte wurden erneut in Zusammenarbeit mit der internationalen Sportmarketing-Agentur Sportfive erworben und gelten für die kommenden beiden Spielzeiten. "Die Liga Portugal gehört seit über einem Jahrzehnt zu den prägenden Bestandteilen unseres Fußballprogramms. Sie verbindet traditionsreiche Spitzenvereine mit außergewöhnlicher Talentförderung und bietet unseren Zuschauern Woche für Woche attraktiven Spitzenfußball", so Sportdigital-Geschäftsführer Gisbert Wundram.
Sport in Zahlen
© Tour de FranceDie Tour de France Femmes ist am Wochenende mit verhaltenen Quoten im Ersten gestartet. Durchschnittlich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstagnachmittag die erste Etappe, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 8,0 Prozent lag. Die zweite Etappe wiederum brachte es einen Tag später auf 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die 6,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Größer war im Vorfeld das Interesse an der Schwimm-EM, die im Schnitt 910.000 Personen vor den Fernseher lockte und beim Gesamtpublikum damit für 11,3 Prozent Marktanteil sorgte.