ARD setzt auf Ost-Derby, Formel 1 mit Rekord bei Sky

Die ARD hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals anstelle von Bayern und Dortmund für ein Ost-Derby entschieden. Außerdem: Die Rechte der Tour de France wurden vergeben, Deutschland ist aber außen vor. Bei Sky jubelt man indes über die Formel 1.



Nicht etwa die Bayern oder Borussia Dortmund sind in derim Free-TV zu sehen. Stattdessen fiel die Wahl derauf die Begegnung zwischen. "Das Aufeinandertreffen großer Traditionsvereine macht den Reiz des DFB-Pokals aus", so. "Schön, dass es bereits in der ersten Runde zu solch attraktiven Paarungen kommt. Hansa Rostock ist im eigenen Stadion auch gegen einen Bundesligisten nicht zu unterschätzen." Das Erste zeigt das Spiel am Montag, den 14. August 2017 ab 20:15 Uhr, am späten Abend folgt zudem noch der. Vier Tage später startet dann auch die Bundesliga-Saison mit dem Spiel zwischen. Dieses wird imund imzu sehen sein.



Wenige Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison hat sich dieeinengegönnt: Während bundesliga.de weiterhin den sportlichen Wettbewerb in den Mittelpunkt stellen will, soll dfl.de künftig aktuelle Themen und Hintergründe sowie Aktivitäten und Stellungnahmen in Bezug auf die DFL als Organisation bieten. In der zweiten Jahreshälfte soll dann auch einfolgen. "Ziel ist es, Zusammenhänge rund um den Profifußball in Deutschland bestmöglich zu erklären", so. "Der neue Web-Auftritt wird Informationen aus erster Hand liefern und so seinen Beitrag in Bezug auf zusätzliche Transparenz leisten."



Diewird mit Beginn der neuen Saison im September diewieder einführen. Bully ist dann jeweils um 19:30 Uhr, im Gegenzug finden freitags fortan nur noch sechs statt sieben Spiele parallel statt. "Wir möchten den Fans die Gelegenheit geben, möglichst viele Spiele live zu verfolgen. Deshalb haben wir uns mit der Telekom darauf verständigt, jeweils eine Freitags-Partie auf den Donnerstag vorzuverlegen", so. Die Telekom wird als Medienpartner alle der mehr als 400 DEL-Partien live übertragen,zeigtjeweils um 17:00 Uhr eine Begegnung im Free-TV. Am ersten Saison-Wochenende geht der Sender allerdings nicht nur am Sonntag mit der DEL auf Sendung, sondern auch zwei Tage zuvor: Am 8. September zeigt Sport1 um 19:30 Uhr das Spiel zwischen den Krefeld Pinguinen und EHC Red Bull München.



Diehat ihren Vertrag mit der. Dieser sichert zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sender langfristig zahlreiche Radsport-Übertragungen, darunter neben derauch weitere Klassiker wie "Paris-Roubaix" und "Lüttich-Bastogne-Lüttich". Der Vertrag gilt für, darunter Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark und Norwegen., die ARD will auch weiterhin direkt mit der Organisation verhandeln. "Wir sind mit unserer bilateralen Vereinbarung mit der ASO sehr zufrieden. Darüber hinaus sehen wir, uns in dieser programmlichen Frage schon bis 2023 festzulegen", sagtegegenüber "Sponsors".



Auch wenn Fußball in denbislang weit entfernt ist von der Popularität von Basketball oder Football, so sehenin der Sportart offenbar viel Potenzial für die Zukunft. Wie "Bloomberg" berichtet, sollen die drei Unternehmen am Erwerb vonsein. Dabei geht es allerdings nicht um die Übertragung kompletter Spiele, sondern vor allem um Spiel-Highlights. Die Rechte für die kommenden drei Weltmeisterschaften liegen in den USA beim Fernsehsender, der nun mit den Social-Media-Plattformen verhandeln kann. Die Rede ist von einigen zehn Millionen Dollar, die die Netzwerke für die Rechte auf den Tisch legen wollen. Das Interesse hat einen weiteren Grund: Durch dielaufen viele Spiele der WM in den USA zu ungünstigen Zeiten - entsprechend groß dürfte das Interesse an Videos auf Abruf sein.



Sport in Zahlen

Während diehierzulande in den kommenden Jahren ins Pay-TV verschwinden wird, bleibt in derauch weiterhin das Free-TV am Ball. Diehat sich die entsprechenden Rechtegesichert und geht an jedem Spieltag bei SRF, RTS sowie RSI mit einer Partie auf Sendung - das ist allerdings. Spielt ein Schweizer Team an einem Dienstag, dann müssen sich die Zuschauer künftig nur noch mit Highlights begnügen., zeigt sich dennoch zufrieden, und spricht mit Blick auf die Pay-TV-Entscheidungen in anderen Ländern von einem Angebot, dassei. "Die SRG verfügt über ein begrenztes Budget, das sie effizient und zielgerichtet im Sinne der Gebührenzahler einsetzt. Deshalb hat die SRG ein reduziertes Rechtepaket zu einem im Vergleich zu den Vorjahrenerworben", so Mägerle.



kann sich weiter über steigende Quoten bei derfreuen: Beim Großen Preis von Österreich stellte der Pay-TV-Sender am Sonntag einenauf. Mitkonnte die Reichweite gegenüber dem Vorjahrwerden. Der Marktanteil belief sich schon beim Gesamtpublikum auf sehr gute 4,0 Prozent und fiel in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mitnoch besser aus. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern verzeichnete die Übertragung laut Sky sogar stolze. Insgesamt sahen in dieser Saison bislang im Schnitt 450.000 Zuschauer die neun Formel-1-Rennen, die Reichweiten liegen damit um. Durch die Sportsbars gelingt Sky außerdem eigenen Angaben zufolge noch einmal eine On-Top-Reichweite von 67 Prozent.



Was noch zu sagen wäre...

Diehat demin der ersten Sendewochebeschert. Dievon Nantua nach Chambéry verzeichnete am Sonntag ab 15:05 Uhr im Schnittund einen Marktanteil von 11,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 7,7 Prozent ebenfalls gut. Auch beikann man zufrieden sein: Dort schalteten ab 11:40 Uhr immerhinein, die dem Sender wie schon an den Tagen zuvor einen Marktanteil von 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum bescherte. Hinzu kommen noch einmal, die die Übertragung der Tour de France beivorzogen. Das entsprach einem richtig guten Marktanteil von 3,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 2,2 Prozent drin.

"Wir wollen die Frauen-WM definitiv ins Free-TV bekommen."

Hassan Moustafa, Präsident des Handball-Weltverbands (IHF), im "Sponsors"-Interview

