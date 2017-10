Sport1-Chef kritisiert Klubs, DAZN will fünf Prozent

© Sport1

Das schwache Abschneiden der deutschen Vereine im europäischen Wettbewerb stößt Sport1-Chef Olaf Schröder sauer auf. Außerdem im Update: DAZN-CEO James Rushton will eine kritische Größe erreichen und RTL punktet gleich doppelt mit Sport.



, der seit wenigen Wochen auch Vorstandsvorsitzender des Mutterkonzerns Constantin Medien ist, hat das schwache Abschneiden der deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben kritisiert. "Diein Bezug auf Einnahmen durch TV-Rechteverkauf sind in einem stetigen Wachstum undder deutschen Teilnehmer im Europapokal, die für eine Refinanzierung der Rechte für TV-Sender notwendig sind", sagte Schröder der "Sport Bild". Diese beiden Faktoren klafften derzeit "extrem auseinander". In dieser Saison überträgt Sport1 noch die Europa League im Free-TV - es wird allerdings vermutlich die letzte Saison sein. Gerüchten zufolge soll fortandie Rechte halten. Bestätigt ist bislang nur, dass dieübergehen werden (DWDL.de berichtete)



will in den nächsten Jahren eine kritische Größe auf dem deutschen Markt erreichen. "Wenn wir innerhalb von mindestenserreichen, sind wir in einer guten Position. Danach würden wir wahrscheinlich einsehen, weil DAZN dann bereits in den Haushalten etabliert wäre", sagte dem "Horizont" . Den Markt hält er noch nicht für übersättigt: "Schaut man sich den Pay-TV-Markt an, sieht man, dass locker noch Platz ist für einen weiteren Player wie DAZN. Wir gehen aggressiv vor beim Rechtekauf und ich will gar nicht bestreiten, dass wir ein disruptives Unternehmen sind. Aber aus Kundensicht ergänzen wir den existierenden Markt." Im Vergleich zum Ausland stellt Rushton übrigens einen Unterschied bei den Fans fest: "In Deutschlandals in anderen Märkten. Das liegt daran, dass die deutschen Konsumenten vorsichtiger in Bezug auf ihre Daten sind."



Einmal Dortmund, zweimal Bayern - so startet dasin seine letzte. Am vierten Spieltag werden die Mainzer allerdings erstmals auf ein Spiel des Wettbewerbs-Neulingssetzen. Wie das ZDF mitteilte, gibt es am Mittwoch, den 1. November die Übertragung der Partie zwischen demund RB Leipzig aus dem Estadio do Dragao zu sehen. Der Sender hat sich damit gegen das zeitgleich stattfindende Spiel zwischen Dortmund und Apoel entschieden, das damit exklusiv im Pay-TV bei Sky gezeigt wird. Am dritten Spieltag der Gruppenphase wird derweil das Spiel des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow vom ZDF übertragen.



war am Sonntag mit gleich zwei Sport-Events erfolgreich: Nachdem man beimzunächst noch dem "Tatort" Vorrang gewähren musste, sicherte sich der Kölner Sender mit der zweiten Halbzeit den Tagessieg.ließen den Marktanteil auf stolze 32,2 Prozent steigen, in der Zielgruppe wurden ab 21:49 Uhr im Schnitt 29,7 Prozent erzielt. Zu früher Stunde punktete der Kölner Sender zudem mit der: Den Großen Preis von Japan verfolgten ab 7:00 Uhr durchschnittlich, sodass der Marktanteil auf stolze 37,4 Prozent anzog. Die Reichweite fiel damit ähnlich hoch aus wie vor einem Jahr. Hinzu kommen noch einmal 290.000 Zuschauer, die sich fürentschieden. In der Zielgruppe lag der Marktanteil dort bei



hat am Sonntag mit demstarke Quoten eingefahren:sahen ab 13:40 Uhr die Live-Übertragung im Anschluss an den "Doppelpass". Das entsprach einem sehr guten Marktanteil von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 1,5 Prozent erzielt. Damit ließ die Fußball-Regionalliga die ersten Ligen im Eishockey und Basketball klar hinter sich: Dasbrachte es im Anschluss noch aufund einen Marktanteil von 0,7 Prozent in der Zielgruppe, ehe das Aufeinandertreffen vongerade mal nochvor dem Fernseher hielt. Mehr als einwar damit nicht zu holen.

