ProSieben geht neue Wege und wird Ende Januar erstmals am Sonntagabend zur besten Sendezeit auf Football setzen. RTL hat sich derweil offenbar im Poker um die Formel 1 durchsetzen können. Und: Netflix-Boss Hastings ist nicht an Live-Sport interessiert.



Bereits im September kündigtean, in dieeinsteigen zu wollen und 2018 anstelle von Sat.1 auch den SuperBowl zu zeigen. ProSieben wird sich jedoch nicht auf eine Ausstrahlung am späten Abend beschränken, sondern am Sonntag, den 21. Januardie(American Football Conference)(National Football Conference) übertragen, in denen die Kontrahenten des 52. Super Bowls ermittelt werden. Im Vorfeld gibt es um 19:05 Uhrzu sehen. "Mit der Übertragung auf ProSieben geben wir American Football zwei Wochen vor dem Super Bowl LII den nächsten Kick", so



Zwei Wochen nach dem Saison-Finale rückt eine Entscheidung imnäher - und ganz offensichtlich bleibt Wie die "Bild"-Zeitung jetzt berichtet , gilt es als sicher, dass der Kölner Sender wie gehabt alle Rennen live übertragen wird. Eine Mischung wie in England, wo die Rennen zum Teil exklusiv im Pay-TV laufen, ist demnach vom Tisch. Unterschrieben ist allerdings bislang noch nichts. Dementsprechend gibt es auchvon RTL. Laut "Bild" sollen die Verhandlungen aber kurz vor dem Abschluss stehen. Ob auchweiterhin dabei sein wird, wird sich dem Bericht zufolge wohl erst 2018 entscheiden.



Während sich Amazon verstärkt im Live-Sport engagiert, hateinen ähnlichen Schritt jetzt erneut ausgeschlossen. "Mit jeder weiteren Million, die wir ausgeben, wollen wir unsere Filme und TV-Shows stärken.und Nein zu Nachrichten", sagte Hastings in einem Interview mit dem "Guardian". "Wir wollen bessere Filme und TV-Shows machen." Zuletzt hatte es Spekulationen über einen möglichen Einstieg von Netflix in diegegeben, allerdings geht es bei den Verhandlungen offenbar in erster Linie um Highlights. Bereits im Frühjahr hatte sich Hastings ähnlich geäußert. "Das ist, da wir daran glauben, dass wir mehr Abrufe und Zuschauer-Zufriedenheit erreichen können, wenn wir das Geld für Filme und Serien ausgeben", sagte er damals.



Sport in Zahlen

Anders als in der deutschen Bundesliga werden innicht alle Spiele derlive im Fernsehen übertragen. Mit Beginn der Saison 2018/19 soll die Zahl jedoch zumindest erhöht werden - dann sollengezeigt werden, über 30 mehr als bisher. Die Spiele am Samstagnachmittag bleiben jedoch wie gehabt außen vor. Dafür werden acht in der neuen Saison erstmals acht Partien am Samstagabend angepfiffen. Insgesamt hat die Premier League für die nächsten sieben Spielzeiten jetzt, die im Februar meistbietend veräußert werden. Von der Ausweitung der Rechte dürfte sich die Liga eine weitere Steigerung der Einnahmen erhoffen. Aktuell teilen sichdie Live-Rechte.



Die Vorstellung von Peter Stöger als neuer Trainer von Borussia Dortmund platzte am Sonntag mitten in die die Fußball-Talks von Sport1 und Sky Sport News HD. Und in beiden Fällen kann man mit den Quoten zufrieden sein. Derdominierte mitund einem Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings das Feld.brachte es ab 10:45 Uhr auf, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe mit 1,6 Prozent ebenfalls weit über den Normalwerten des Senders. Beim anschließenden "Mittagsreport" blieben noch 60.000 Zuschauer am Ball, beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf 0,6 Prozent zurück.



Was noch zu sagen wäre...

Diedominierten am Wochenende die Daytime-Quoten und vor allem aufwar einmal mehr Verlass. Die Herren-Staffel brachte es ab 11:27 Uhrund einen Marktanteil von 27,0 Prozent, als am Nachmittag die Damen an den Start gingen, waren sogardabei. Beim jungen Publikum verzeichneten beide Übertragungen ebenfalls starke Marktanteile von 15,0 beziehungsweise 16,6 Prozent. Damit konnte das Aus derimgegen Dänemark nicht mithalten. Mitund einem Gesamt-Marktanteil von 1,2 Prozent kann man beiaber recht zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's in der Primetime mit 0,9 Prozent etwas schwächer.

