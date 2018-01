Eurosport zeigt Buli in UHD, geht Hutton zu Facebook?

© HD+

Anfang Februar wird Eurosport zusammen mit dem HD+-Sender UHD1 ein Bundesliga-Spiel in Ultra HD zeigen. Eurosport-CEO Peter Hutton steht indes vor einem Wechsel zu Facebook. Außerdem: Halmich bei Sport1, starke Quoten für Keller-Duell.



22.01.2018 - 12:04 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 12:04 Uhr



© HD+

Währendinzwischen regelmäßiginüberträgt, wird sich nun auchan der höheren Auflösung versuchen. Dafür arbeitet der Sender mit derzusammen, die ihren Kunden die Übertragung der Partie zwischen demam Freitag, den 2. Februar über die Senderermöglicht. Die Live-Übertragung beginnt um 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung. "4K ist eines der großen Zukunftsthemen für uns als Medienunternehmen", sagt, stellvertretender Geschäftsführer und VP Strategy & Commercial Development bei Discovery Networks Deutschland. "Wir nutzen daher gerne die Gelegenheit, mit der Übertragung eines Bundesligaspiels in 4Küber die gesamte Produktions- und Sendekette zu machen."



© Discovery

Es ist eine spannende Personalie, die belegt, dass Facebook wohl ernsthaft im Sportbereich Fuß fassen möchte. Der "Guardian" berichtet, dasssoll, um für das soziale Netzwerk künftig die Verhandlungen über den Erwerb von Sportrechten zu führen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, doch Hutton soll dem Bericht zufolge seinen neuen Job bereits nach den Olympsichen Winterspielen antreten. Die Rede ist zugleich von einem Interesse an der englischen, für die sich auchinteressieren soll - zuletzt war allerdings zu hören, dass die anfängliche Begeisterung schon wieder nachgelassen hat. Facebook wäre mit seinen Milliarden allerdings ganz sicher ebenso wie Amazon in der Lage, den Sport-Markt aufzumischen. Mit dem Ende der Bieterrunde am 9. Februar wird man mehr wissen.



© Claudio di Lucia

hat sich personelle Verstärkung für seinegesichert. Die ehemalige Boxweltmeisterinund Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus, die ab sofort öffentlich unter dem Namenauftritt, sind die nächsten beiden Neuzugänge im Boxteam von Sport1, zu dem bereitsals Unit-Leiter und Kommentator sowie Expertegehören. "Mit Sport1 bzw. dem Vorgänger DSF verbinde ich einen wunderschönen Anfang meiner Boxkarriere", so Halmich. "Damals habe ich mir die Basis für mein Boxpublikum geschaffen, das mich dann durch meine Laufbahn begleitet hat."kündigte indes an, das On-Air-Team in den kommenden Tagen "mit den höchsten hochkarätigen Personalien weiter ausbauen" zu wollen.



© Sport1

Die im Herbst gegründetewill ihren Fokus künftig auflenken. Zugleich ist für das zweite Quartal 2018 einauf Sport1.de geplant. "Wir werden unser eSports-Engagement künftig weiter ausbauen - mit dem Ziel, das Thema in Deutschland in den Mainstream zu bringen. Dafür setzen wir auf ein digitales Produkt, das gezielt von Free-TV-Formaten begleitet wird", so. Nach der Zusammenarbeit im Vorjahr setzen Sport1 und EA Sports darüber hinaus ihre Kooperation zurfort. Sport1 wird das Saisonfinale in EA Sports FIFA 18 am Samstag, den 31. März, und Sonntag, den 1. April, live im Free-TV und im Livestream auf seinen digitalen Plattformen übertragen.



© RTL / Lukas Gorys

Diewird in Italien womöglich nicht mehr im Free-TV zu sehen sein: Wer die Königsklasse des Motorsports sehen möchte, braucht fortan ein Abo bei. Zuletzt musste sich Sky noch die Rechte mit dem öffentlich-rechtlichen Senderteilen, der die Hälfte der Rennen übertrug. Offenbar herrschten unterschiedliche finanzielle Vorstellungen, sodass nun also Sky zum Zug kommt. Spekuliert wird allerdings noch darüber, ob der zu Sky gehörendezumindest eine Handvoll Rennen zeigen wird. Darüber hinaus hat Liberty Media die Formel-1-Rechte in Spanien bis 2020 anverkauft, wo die Rennen schon seit 2014 gezeigt werden. In Südamerika gibt's die Übertragungen bis 2022 - mit Ausnahme von Brasilien - beizu sehen.



© Formel 1

Sport in Zahlen

Erst vor wenigen Wochen hat dieim Rahmen des Saison-Finals in Abu Dhabi ihrpräsentiert, da gibt es auch schon den ersten Ärger. Der amerikanischehat nämlich erstaunliche Parallelen zu dem Logo seines Produkts "Futuro" erkannt und verweist nun einem Bericht des "Telegraph" zufolge darauf, sein Markenzeichen früher eingetragen zu haben. Unter Fans und Fahrern hatte das neue Formel-1-Logo, das an eine Rennstrecke erinnern soll, zuvorausgelöst. "Ich verstehe nicht, warum wir ein neues Logo brauchen", sagteund auchäußerte seine Meinung klar und deutlich: "Mir hat das alte Logo besser gefallen."



© Australian Open

Diesorgen derzeit für überzeugende Quoten bei. Am frühen Samstagvormittag zähle der Sender mit seiner Live-Übertragung zwischenzeitlich 200.000 Zuschauer und einenbei den 14- bis 49-Jährigen. Nach 9 Uhr, als Angelique Kerber auf dem Platz stand, waren sogar 240.000 Zuschauer dabei. Auch am Sonntag lief es wieder überzeugend: Hier wurden ab kurz nach 11 Uhr mit verschiedenen Spielen nocherreicht, die den Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 2,1 Prozent trieben. Punkten konnte der Sender zudem am Samstagmittag mit derverfolgten die Übertragung aus Kitzbühel.warendabei.



© DFL

Fast eine Million Zuschauer haben dasgesehen: Genau genommen zählteauf linearem Wege am Samstag, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden. Zuvor hattenim Schnittgezählt, der Marktanteil fiel mit 10,0 Prozent vergleichsweise gering aus - das lag jedoch wohl auch daran, dass sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern nicht um 15:30 Uhr spielten. Dasverfolgten am Sonntag übrigensbei Sky, sodass der Marktanteil auf sehr gute 8,4 Prozent in der Zielgruppe anzog. Starke Quoten gab's zudem am Vormittag für den, derzulockte.kam beiauf, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei