LaLiga weiter bei DAZN, neuer SportA-Geschäftsführer

Messi, Ronaldo & Co. zaubern noch bis mindestens 2021 bei DAZN. Außerdem im Sports-Update: Ein neues Führungsduo bei der Sportrechteagentur SportA, Ran Fighting sichert sich die Rechte an einer Kickboxing-Reihe und das Formel-1-Rennen aus Bahrain verliert Zuschauer.



09.04.2018 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 12:30 Uhr



© Perform Group © Perform Group LaLiga wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Zukunft bei DAZN laufen, darauf haben sich nun der Streamingdienst und die Liga geeinigt. DAZN zeigt alle Begegnungen der Liga bis einschließlich 2021. Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution bei DAZN, sagt: "Die spanische LaLiga ist eines der absoluten Kernrechte mit denen DAZN im Sommer 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gegangen ist. Daher freuen wir uns sehr über die Fortführung unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit. Neben der Ausstrahlung aller 380 Spiele auf DAZN, plant die Perform Group die Bedeutung dieser tollen Liga im deutschsprachigen Raum über alle Plattformen hinweg weiter signifikant zu steigern." Liga-Präsident Javier Tebas spricht von einem "perfekten Kooperationspartner".







, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, stellt sich in der Geschäftsführung neu auf. Seit dem 1. April istneuer, er folgt auf, der sich auf eigenen Wunsch künftig auf seine Aufgaben imals Leiter der neugeschaffenen Abteilung Rechtemanagement und -strategie konzentrieren wird. Freyberger wird zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführerbilden. Bereits seit 2007 ist Freyberger für SportA tätig, zuletzt war er als Senior Director federführend für den Erwerb der Übertragungsrechte von diversen Sport-Großveranstaltungen wie unter anderem Fußball-Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen oder des DFB-Pokals zuständig und verantwortete zudem die Vertriebs-Aktivitäten der SportA.



zeigt im kommenden Juni. Am Samstag, den 2. Juni steht um 15:45 Uhr zunächst dasgegen die Türkei auf dem Plan. Einige Tage später, am Mittwoch, den 6. Juni, zeigt Sport1 um 19:55 Uhr das Testspiel der. Für das Team von Bundestrainer Christian Prokop ist es eine wichtige Station auf dem Weg zur Heim-WM im kommenden Jahr und dem Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin.



hat mit dem Kickboxing-Veranstaltereinen Vertrag geschlossen, der esermöglicht, dievon Fighting Spirit künftig in Deutschland zu zeigen. Fighting Spirit bezeichnet die Enfusion-Reihe selbst als Marktführer in der Kickboxing-Welt. Darüber hinaus sollen dieund andere Events von Ran Fighting künftig von Fighting Spirit in der ganzen Welt gezeigt werden.



haben sich am Sonntagnachmittag das zweiteder Saison beiangesehen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 27,6 Prozent. Ebenfalls sehr gut lief es beim jungen Publikum: 1,20 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten RTL 23,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gingen RTL aber: Damals kam das Rennen aus Bahrain noch auf 5,58 Millionen Zuschauer und 24,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.



Gute Quoten gibt es für: Dasder Bundesliga zwischensahen sich am Sonntag 800.000 Menschen an. Mit 6,5 bei allen und 10,0 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man sehr zufrieden sein. Daszwischenwar dann mit 740.000 Zuschauern nicht mehr ganz so stark gefragt, landete aber dennoch bei sehr guten 3,4 und 6,4 Prozent. Dieam Samstag wurde von 1,28 Millionen Menschen gesehen und kam in der Zielgruppe auf 16,8 Prozent.