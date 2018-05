Köster macht WM-Check, schwankender DTM-Auftakt

© ZDF

Kurz vor der Fußball-WM schickt das ZDF den aus der "heute show" bekannten Fabian Köster auf Sendung und lässt ihn über die deutschen Gruppengegner philosophieren. Außerdem: Sky zeigt den MercedesCup und bei Sat.1 lief das zweite DTM-Rennen deutlich schwächer.



© ZDF © ZDF Fußball-Weltmeisterschaft in Russland schickt das ZDF seinen "heute show"-Reporter Fabian Köster auf Sendung. Köster präsentiert am Samstag, den 9. Juni, um 23 Uhr die Sendung "Fußball-Fieber - Das WM-Magazin". Köster beschäftigt sich in dem Format mit den deutschen Gruppengegnern Mexiko, Schweden und Südkorea. Köster soll laut ZDF "spontan, selbstironisch und garantiert nicht ganz objektiv" die deutsche Gruppe beleuchten. Köster trifft dabei auf Land, Leute und natürlich den Fußball in den verschiedenen Ländern.



© Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0) © Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0) MercedesCup 2018 wird erstmals live und exklusiv bei Sky zu sehen sein. Bei Sky Sport News HD zeigt man zudem an jedem Turniertag mindestens ein Match im frei empfangbaren Fernsehen, meist wird das gegen 15 Uhr zu sehen sein. Auch das Finale wird im Free TV laufen. Beim Tennis-Turnier, das zwischen dem 11. und 17. Juni stattfindet, sind neben Roger Federer unter anderem auch Milos Raonic, Nick Kyrgios, Gael Monfils sowie Philipp Kohlschreiber mit dabei. Insgesamt wird Sky 65 Stunden live übertragen. Der MercedesCup gilt als wichtiger Gradmesser in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das nur drei Wochen später stattfindet.



© flickr: Robert Anders - CC BY 2.0 © flickr: Robert Anders - CC BY 2.0 Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat sich über die mangelnde TV-Präsenz der Leichtathletik beschwert. Immer wieder kommt aus der Leichtathletik der Vorwurf, die Fernsehsender, speziell ARD und ZDF, würden sich zu sehr auf den Fußball und den Wintersport konzentrieren und die Leichtathleten außen vor lassen. Röhler sagte nun gegenüber der dpa: "Das ist ein Thema, das stört uns alle, das ist wenig nachvollziehbar. Wir wollen auch ins Fernsehen - und es gibt nicht nur Wintersport." Das Angebot an TV-Bildern sei da. "Man könnte sagen: Ich kaufe mir 30 Minuten Speerwurf - dann hast du ein maßgeschneidertes Programm für das deutsche Fernsehen." Am Freitag startete in Doha die Premium-Serie des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, diese ist bei Eurosport 2 HD Xtra und damit im Bezahlfernsehen zu sehen.



© Sky © Sky Sky 25 Spiele der Fußball-WM in Ultra-HD übertragen wird. Nun hat der Sender bekanntgegeben, welche Spiele das konkret sein werden. Fest stand bislang nur, dass man unter anderem alle Spiele der deutschen Elf überträgt. Aber auch die anderen Begegnungen, die sich Sky gesichert hat, sind durchaus attraktiv. Hier die komplette Liste:

1. Spieltag

Donnerstag, 14. Juni, ab 16.45 Uhr: Russland – Saudi-Arabien

Freitag, 15. Juni, ab 19.45 Uhr: Portugal - Spanien

Samstag, 16. Juni, ab 14.45 Uhr: Argentinien - Island

Sonntag, 17. Juni, ab 16.45 Uhr: Deutschland - Mexiko

Montag, 18 Juni, ab 19.45 Uhr: Tunesien – England



2. Spieltag:

Dienstag, 19 Juni, ab 19.45 Uhr: Russland - Ägypten

Mittwoch, 20. Juni, ab 19.45 Uhr: Iran - Spanien

Donnerstag, 21. Juni, ab 19.45 Uhr: Argentinien - Kroatien

Freitag, 22. Juni, ab 13.45 Uhr: Brasilien – Costa Rica

Samstag, 23. Juni, ab 19.45 Uhr: Deutschland - Schweden

Sonntag, 24. Juni, ab 13.45 Uhr: England Panama



3. Spieltag:

Montag, 25. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des Tages

Dienstag, 26. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des Tages

Mittwoch, 27. Juni, ab 15.45 Uhr: Südkorea – Deutschland

Donnerstag, 28. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Spiel des Tages



K.-o.-Runde:

Samstag, 30. Juni, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 1 oder 2

Sonntag, 1. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 3 oder 4

Montag, 2. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achtelfinale 5 oder 6

Dienstag, 3. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Achteilfinale 7 oder 8



Freitag, 6. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Viertelfinale 1 oder 2

Samstag, 7. Juli, ab 15.45 oder 19.45 Uhr: Viertelfinale 3 oder 4



Dienstag, 10. Juli, ab 19.45 Uhr: Halbfinale 1

Mittwoch, 11. Juli, ab 19.45 Uhr: Halbfinale 2



Samstag, 14. Juli, ab 16.45 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 15. Juli, ab 16.45 Uhr: Finale



Sport in Zahlen



Beiwird man nach dem ersteneineziehen. Nachdem das erste Rennen am Samstag noch für 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut war, sah es amaus. Nur 630.000 Menschen sahen insgesamt zu, 230.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf schwache 6,5 Prozent. Die Vorberichte kamen nur auf 4,1 Prozent, die Nachberichterstattung holte dann sogar nur 3,7 Prozent. Auch die DTM trug damit zum schlechten Tagesmarktanteil von Sat.1 bei ( DWDL.de berichtete ).



Wie schon am Samstag bei der 1. Bundesliga konnteauch am Sonntagzeigen. Und auch damit waren gute Quoten drin: Diekam auf 600.000 Zuschauer, 5,8 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen. Beim jungen Publikum lief es mit 8,2 Prozent noch etwas besser. Wie immer nicht mit einberechnet sind hier Zuschauer, die die Spiele in Kneipen gesehen haben. Die Konferenz der Spiele der 1. Bundesliga bescherte Sky am Samstag fast 25 Prozent Marktanteil ( DWDL.de berichtete ).



Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag zum ersten Mal den DHB-Pokal gewonnen. Wirklich gefragt war das Finale gegen Hannover-Burgdorf allerdings nicht. Nur 620.000 Menschen sahen sich das Match am Sonntag ab 15:15 Uhr im Ersten an, der Marktanteil lag dementsprechend auch nur bei 6,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die Handballer sogar nur 4,5 Prozent.

Was noch zu sagen wäre…

"Wir werden ihn zu einem Gespräch bitten und ihn entsprechend sanktionieren."

Nachdem BVB-Spieler Sebastian Rode in der Sky-Sendung "Wontorra" etwas zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert hatte, belegt ihn BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit einer Geldstrafe.

