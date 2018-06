Ligue 1 mit Milliarden-Deal, Zverev beflügelt Quoten

© iSPOON / photocase.com

Geldsegen für die Ligue 1: Die Franzosen können ab 2020 ihre Einnahmen spürbar steigern - mehr als eine Milliarde Euro winken künftig pro Saison. Außerdem: Die 3. Liga will bald auch montags spielen und Eurosport mit guten Quoten bei den French Open.



Die französischehat einen großen Teil ihrer Medienrechte für den Zeitraum von 2020/21 bis 2023/24 verkauft und dabei erstmals die. In Zukunft kann sich die Liga auf Einnahmen in Höhe von 1,153 Milliarden Euro freuen, was einementspricht. Damit kommt die Ligue 1 auf ähnlich hohe Erlöse wie die Fußball-Bundesliga derzeit. Überraschend hat sich diedurchgesetzt, die drei von sieben Paketen erworben hat. Ähnlich wie in Italien plant das Unternehmen, einen eigenen Ligasender zu starten, der dann anderen Sendern durch eine Sublizenz zur Verfügung gestellt werden soll - in Italien sind die entsprechenden Planungen allerdings gerade untersagt worden, sodass es eine neue Ausschreibung geben wird. Weitere Rechte gingen an, das fortan aber weniger Spiele zeigen wird als bisher. Bitter ist der neue Deal vor allem für den Pay-TV-Sender, der nach mehr als 30 Jahren keine Rechte mehr an der Ligue 1 halten wird.



Ab der Saison 2018/19 wird auch dieeinbekommen. Laut der “Neuen Osnabrücker Zeitung” geschieht dies auf den Wunsch der Telekom, die ab der neuen Spielzeit für vier weitere Jahre die TV-Rechte an der dritthöchsten Profispielklasse hält. So wird an allen Spieltagen, die außerhalb einer englischen Woche stattfinden,eine Partie angepfiffen. In der vergangenen Saison konnte die Telekom mit einer Sublizenz von SportA bereits alle 380 Spiele live übertragen. In Bonn zeigt man sich zufrieden: "Die Zahlen haben gestimmt, die Qualität der Übertragungen war top, wir haben von Vereinen und Fans durchweg positives Feedback bekommen", sagte



Bei dergeht es in den kommenden Wochen Schlag auf Schlag:auf dem Plan. Nach einer zweiwöchigen Pause folgen noch einmal zwei Rennen - das hat es noch nie gegeben. Die "Bild am Sonntag" berichtete , dass die neuen Eigentümer vonalles daran setzten, demaus dem Weg zu gehen. "Die WM war für uns ein Problem. Es ist eine", sagteder Zeitung. Die Folge: Vor dem Endspiel finden die Grand Prix in Frankreich, Österreich und Großbritannien statt, danach dann jene in Deutschland und Ungarn.



Karen Abgarowitsch Chatschanow

hat denam Sonntag starke Quoten beschert: Seinen Sieg gegen den Russensahen ab dem Vormittag im Schnitt, sodass der Marktanteil beilag. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Marktanteil mit 1,6 Prozent ebenfalls deutlich über dem Senderschnitt. Am Nachmittag waren ab 15:09 Uhr immerhin noch 210.000 Euro bei der Übertragung dabei, eineinhalb Stunden später stieg das Interesse noch einmal aufan. Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Marktanteil auf überzeugende 2,2 Prozent.



Beikonnte man sich am Wochenende über einen spannenden Saison-Abschluss in derfreuen - gleich neun Partien wurden gleichzeitig übertragen. Auf allzu großes Interesse stieß der Bezahlsender damit allerdings nicht, denn mehr alswaren am Sonntagnachmittag nicht zu holen. Der Gesamt-Marktanteil belief sich auf 0,6 Prozent. Immerhin sah es bei den 14- bis 49-Jährigen mitetwas erfreulicher aus. Bei der anschließenden Nachberichterstattung blieben noch 40.000 Zuschauer dran, hier ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf 0,4 Prozent zurück.

"Das sieht so flauschig aus, ist aber ein echter Knochen-Job."

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in "Bild" zu ihrer Aufgabe bei der WM

