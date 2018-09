Volleyball-WM im Netz, neue Führung für Spox & Sportal

© Sportdeutschland.TV

Die Volleyball-WM der Männer und Frauen ist in diesem Jahr bei Sportdeutschland.TV zu sehen. Die Kölner Haie setzen derweil auf vollautomatisierte Übertragungen, Spox.com bekommt einen neuen Chefredakteur und die US Open punkten im TV.



10.09.2018 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 10.09.2018 - 11:33 Uhr



Diesind beizu sehen. Diehat sich die entsprechendenim Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit IMG Germany gesichert. Das Männer-Turnier läuft bereits seit Sonntag und dauert noch bis zum 30. September, die Frauen starten am 29. September in ihre WM. "Kurz nach unserem Launch 2014 gewannen die deutschen Männer überraschend Bronze in Polen und das Live auf Sportdeutschland.TV", so. "Dass wir dieses Mal neben den Männern auch die WM der Frauen übertragen, unterstreicht unser Vertrauen in den deutschen Volleyball."



Diewerden erster. Beide Seiten haben eine Kooperation zursowie der Ausstattung von Spielstätten geschlossen. Im Rahmen dessen hat sporttotal.tv bereits ein erstes Testspiel zwischen den Kölner Haien und Adler Mannheim aus der Köln Arena 2 übertragen. Neben verschiedenen Test- und Trainingsspielen sollen zukünftig vor allem dielive und nachträglich auf Abruf gestreamt werden. "Wir freuen uns, gemeinsam mit sporttotal.tv einen guten Schritt in die Zukunft gemacht zu haben", sagte



hat mit dereineabgeschlossen. Diese sieht vor, dass Eurosport von 2018 bis 2020wie Grand Slams, Masters und Weltmeisterschaften auf die Bildschirme bringen und in 54 europäischen Ländern und Regionen sowie in 16 Märkten im Asia-Pazifik-Raum über die Events berichten wird. Nebenwird Eurosport dabei auch neue Episoden der "Sports Explainer"-Serie produzieren und in der neuen Reihe "24 Stunden mit..." die Stars der Sportart vorstellen. "Unsere Partnerschaft mit der IJF ermöglicht es Sportfans auf der ganzen Welt, sich im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio 2020 über Judo zu informieren und den Sport zu auf unserer Plattform zu verfolgen", sagte



Sport in Zahlen

Diebekommen eine: Seit dem 1. September leitetdie deutschsprachigen Portale der Perform Group als Head of Portals und Chefredakteur. Der 49-Jährige war seit 2001 beiin unterschiedlichen führenden Funktionen tätig, zuletzt als Leiter News Online. Er berichtet anund soll eng mit den weiteren Chefredakteuren Michael Bracher (SVP Programming DAZN) und Julian Meißner (Managing Editor Opta, Omnisport, Sportal Live-Ticker) zusammenarbeiten. Der bisherige Spox-Chefredakteurrückt auf die neu geschaffene Position des Chefreporters auf.



Daswird den Zuschauern wegen der Attacken der Amerikanerin gegen den Schiedsrichter wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der Quote hat die Aufregung offensichtlich geholfen, denn im Schnitt zählteam späten Samstagabend, die einem sehr guten Marktanteil von 2,4 Prozent entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender immerhin 1,6 Prozent. Daskonnte damit einen Tag später nicht ganz mithalten und erreichtesowie 1,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.



wird mit dernicht glücklich. Auch die beiden Läufe vomkonnten am Wochenende keine guten Quoten einfahren. Nachdem am Samstag nur einverzeichnet wurde, lief es einen Tag später mitnur geringfügig besser. Insgesamt schalteten lediglichein. Gemessen daran war die fast zeitgleicheein voller Erfolg: Der Marktanteil bewegte sich mitdeutlich über dem Senderschnitt, insgesamt schalteten 370.000 Zuschauer ein. Weiterezählten die, die bei Sport1 noch auf 1,8 Prozent Marktanteil kamen.



Was noch zu sagen wäre...

Nachdem Sky dasim vergangenen Jahr pausieren ließ, gab's am Wochenende eine Neuauflage der Aktion, in der ein Amateurspiel im Stile einer Bundesliga-Übertragung präsentiert wird. Die Übertragung derstieß auf durchaus großes Interesse: Immerhinschalteten am Samstagnachmittag beiein und sorgten für einen überzeugenden. Gut lief's übrigens auch einen Tag später für daszwischen Wuppertal und Aachen, daszulockte und für 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte.

