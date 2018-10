Störenfriede beim "Doppelpass", 2. Liga schlägt Oberhaus

© Screenshot Sport1

Der Sport1-"Doppelpass" ist am Sonntag kurzzeitig von einem Fan-Protest gegen den DFB gestört worden, Sky will ehemalige Kunden indes mit einem DAZN-Gutschein ködern und die 2. Liga hat dank des Hamburg-Derbys mehr Fans erreicht als die Bundesliga.



Beimwaren am Sonntag vorübergehend. Während der Live-Sendung protestierte eine Gruppe von Fans gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) . Sie skandiertenund zeigten ein Transparent mit der Aufschrift "Gegen korrupte Funktionäre". Dazu warfen sie mit mehrerenum sich, auf denen die Gesichter von DFB-Präsident Reinhard Grindel und seinem Stellvertreter Rainer Koch zu sehen waren. Der Vorfall dauerte wenige Sekunden, ehe der Sicherheitsdienst von Sport1 eingriff. "Doppelpass"-Moderator Thomas Helmer reagierte zunächst mit weitgehender Sprachlosigkeit. Vertreter des DFB waren in der Runde übrigens nicht anwesend.



Seit dieser Saison ist die Champions League ausschließlich hinter der Bezahlschranke zu sehen, jetzt versucht. Ein aktuelles Angebot des Pay-TV-Senders umfasst derzeit einenzum Angebot des Sportstreamingdienstes, der neben der Champions League inzwischen auch die kompletten Rechte an der Europa League hält. Laut DAZN habe Sky ein Gutschein-Kontingent erworben, eine. Sky selbst sieht die Aktion laut "Sponsors" alsund vergleicht sie mit bisherigen Angeboten, bei denen man etwa Trikots von Bundesligisten zum Abo dazugegeben hat.



Dievonwird demnächst auch den Weg auf die große Leinwand antreten. Ab dem 18. Oktober soll der Film in den Kinos zu sehen sein, zumfinden darüber hinaus in Berlin, Köln, Dortmund, München und Hamburg Premierenabende statt, die von einem anschließendenflankiert werden. Seine offizielle Kino-Premiere feiert der Film aber schon am kommenden Sonntag im Rahmen des 1. Fußball-Film-Festivalsim Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.



Durch dashat die 2. Bundesliga am Sonntag zumindest aus Quotensicht das Oberhaus in den Schatten gestellt. Einzelspiele der 2. Liga sowie die Konferenz brachten es ab 13:30 Uhr beiim Schnitt auf. Zum Vergleich: Das anschließende Bundesliga-Spiel zwischenerreichte, alsspäter aufeinandertrafen, zählte der Pay-TV-Sender noch. Sehen lassen kann sich auch der Marktanteil, der in der Zielgruppe bei stolzen 7,7 Prozent lag. Schon am Donnerstagabend hatte die Begegnung vonmitüberzeugen können.



hat am Sonntag mit demgute Quoten erzielt. Ab 14:55 Uhr waren im Schnittdabei, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf. Als später Düsseldorf und Nürnberg in dergegeneinander spielten, wurden nochgezählt. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf 0,9 Proent zurück - hier dürfte also noch gewiss etwas Luft nach oben sein.setzte derweil über Stunden hinweg auf Radsport und kam mit derin Österreich auf. Beim Gesamtpublikum wurden gute 1,1 Prozent Marktanteil erzielt, in der Zielgruppe waren dagegen nur 0,4 Prozent drin.

"Wir sollten echt so langsam damit aufhören, jeden Tag über Mario zu sprechen. Das tut dem Jungen einfach nicht gut."

BVB-Kapitän Marco Reus im Gespräch mit Sky-Experte Lothar Matthäus über Mario Götze

