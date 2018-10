Sky verlängert Golf-Rechte, Telekom bleibt am Basketball

© Sky

Das wichtigste Golfturnier des Jahres wird auch in Zukunft bei Sky zu sehen sein. Die Telekom setzt derweil auch weiter auf europäischen Basketball. Außerdem: Der Ironman auf Hawaii hat gute Quoten geholt, aber einige Zuschauer verloren.



15.10.2018 - 12:00 Uhr von Alexander Krei 15.10.2018 - 12:00 Uhr



© Sky

und derhaben sich auf eine Verlängerung der Übertragungsrechte desverständigt. Der Pay-TV-Sender wird das wichtigste Golfturnier des Jahres damit auch in Zukunft live und exklusiv übertragen. Über die Länge der Laufzeit wurde nichts bekannt. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird Sky darüber hinaus auch künftigausgewählter Flights und Löcher auf skysport.de zur Verfügung stellen. "Zusammen mit den kürzlich ebenfalls langfristig verlängerten Rechten an der European Tour, den exklusiven Live-Rechten an der US PGA Tour sowie den exklusiven Rechten am Ryder Cup 2020 und 2022 bleibt Sky auch in den kommenden Jahren dieund für alle Golffans im deutschen Fernsehen", sagte



© Telekom

Rechtzeitig zum Saisonstart der höchsten europäischen Spielklassen imhat sich dieerneut die exklusiven Übertragungsrechte gesichert an derund demgesichert.werden bis 2021 exklusiv bei Telekom Sport zu sehen sein. Darüber hinaus will die Telekom auch ausgewähltezeigen. In dieser Saison ist der FC Bayern München in der EuroLeague gesetzt. Hinzu kommt ab nächster Saison eine weitere deutsche Mannschaft. Im 7Days EuroCup spielen in der aktuellen Saison Alba Berlin, ratiopharm Ulm und die Fraport Skyliners.



© Formel 1

Sport in Zahlen

Formel-1-Fans, die den Livestream vonnutzen, bekommen aktuell neben einer englischen Tonspur die Kommentare der RTL-Reporter Heiko Waßer und Christian Danner zu hören - sicher keine optimale Lösung. Jetzt können sich die Nutzer aber Hoffnung auf eine Alternative machen. Im Podcast "Starting Grid" ließ derdurchscheinen, für einen Einsatz bereitzustehen. Auf die Frage, wie es um die Chancen stehe, ihn künftig zusammen mit Sascha Roos zu hören, sagte Surer: "An mir soll's nicht liegen.Ich bin auf dem Sprung, wenn das so wäre. Aber das muss irgendwie auch von Amerika aus genehmigt werde. Das ist inzwischen natürlich auch ein riesiger Apparat", sagte er mit Blick auf den, dem die Formel 1 gehört. "Wir sind in Kontakt, das stimmt. Aber es gibt noch keine Entscheidung."



© ZDF

Dashat in der Nacht zu Sonntag mit der Übertragung desgute Quoten erzielen können. Nach dem Nations-League-Spiel und dem "Sportstudio" verzeichnete die Zusammenfassung ab Mitternacht miteinen Marktanteil von 13,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,3 Prozent erzielt. Bei der anschließenden Live-Berichterstattung zählte das ZDF ab 0:33 Uhr bis tief in die Nacht hinein im Schnitt nochsowie 11,6 Prozent Marktanteil. Damit lief es aber schlechter als vor einem Jahr, als sogar noch fast eine Million Zuschauer erreicht werden konnten.



© DHB

Was noch zu sagen wäre...

Nicht zufrieden sein kann man dagegen beimmit der Übertragung derzwischen denam Samstagvorabend. Nur 1,36 Millionen Menschen sahen sich die Partie an. Für sich genommen ist das eine gute Zahl für eine Handball-Übertragung, mit nurlag das Spiel aber deutlich unter dem Senderschnitt. Beisahen am Samstag derweil 130.000 Menschen den, also das Endspiel um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football. Das Match zwischen denholte einen Gesamt-Marktanteil in Höhe von 0,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 0,9 Prozent etwas besser.

"Er hätte gewollt, dass die Show weitergeht, da bin ich mir sicher."

Ralf Rocchigiani über die Fortsetzung der Sport1-Show "The next Rocky", in der sein verstorbener Bruder Graciano zu sehen war

Teilen