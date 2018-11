Formel E baut auf YouTube, Saison-Rekord für "Wontorra"

© Youtube

Um jüngere Fans für die Rennserie zu gewinnen, wird die Formel E in der neuen Saison zunächst in Großbritannien mit YouTube und Influencern zusammenarbeiten. Sky freut sich derweil über einen Quoten-Saisonrekord bei "Wontorra".



05.11.2018 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 05.11.2018 - 11:33 Uhr



© YouTube

Diehat sich mitauf eine Kooperation verständigt. In der Hoffnung, ein jüngeres Publikum anzusprechen, sollen die sogenannten "E-Prix" in der kommenden Saisonlive auf YouTube übertragen werden. Geplant ist eine Zusammenarbeit mitund bekannten Influencern, die von der Agentur Goat ausgesucht werden sollen. "Ich freue mich, Teil dieses innovativen Projekts zu sein. Die Formel E setzt neue Maßstäbe und YouTube ist genau die richtige Plattform dafür", sagte McKenna. Geplant ist, die Sendungen in einemzu produzieren. Durch die Zusammenarbeit mit YouTube wolle man sich von anderen Sportmarken absetzen, betonte. "Die Partnerschaft mit YouTube schafft eine neue Möglichkeit, die Serie zu verfolgen und das macht die Formel E so einzigartig."



© Telekom

Durch den Einstieg vonhat sich die Dauer derim Vergleich zum Vorjahr. In der Saison 2017/18 wurde nach Angaben de DFB insgesamtberichtet. Der Löwenanteil entfiel auf das Bezahlangebot Telekom Sport, das 904 Stunden über die 3. Liga berichtete, 474 Stunden kamen durch die ARD und ihre Dritten Programme hinzu. Allerdingsvon 270.000 auf 220.000 Zuschauer. Die höchste Live-Reichweite verzeichnete das einzige Montagsspiel der Saison zwischen dem 1. FC Magdeburg und FC Rot-Weiß Erfurt mit 560.000 Zuschauern.



© Sky

Sport in Zahlen

hatte am Samstagnachmittag bei derzu Beginn mitzu kämpfen. Einige Minuten lang wirkten, nichts ging mehr. Nach rund drei Minuten meldete sich Kommentator Tom Bayer mit der Berichterstattung vom Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim zurück und sprach von "technischen Problemen". Den Grund für den Ausfall nannte er nicht. Von der Panne war allerdings ausschließlich die Konferenz betroffen, die Einzelspiele waren ohne Einschränkungen zu sehen.



© Sky

Der Fußball-Talkhat am Sonntag beieinen neuenaufgestellt.verfolgten die Live-Sendung, die es zudem bei den 14- bis 49-Jährigen aufbrachte. An denkam Jörg Wontorra aber nicht heran: Die Sport1-Show verzeichnete nämlich sogar 6,7 Prozent Marktanteil und brachte es insgesamt auf. Auch bei den Berichten über diehatteam Vorabend die Nase vorn:zählte die Sendung, was aber dennoch nur für 0,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe reichte. Beiwaren parallel dazudabei.



© Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0)

Was noch zu sagen wäre...

Trotz seiner Niederlage gegen den Russen Karen Chatschanow istwieder der Weltranglisten-Erste im Tennis. Das Interesse der deutschen Zuschauer amhielt sich aber in Grenzen:zählte die Live-Übertragung am Sonntag. Als Djokovic am Tag zuvor im Halbfinale gegensiegte, zählte der Sender noch. In Konkurrenz zur Bundesliga reichte das für 0,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.berichtete unterdessen am Sonntagnachmittag vom, der immerhinvor den Fernseher lockte. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf 0,6 Prozent, in der Zielgruppe waren aber nur 0,2 Prozent drin.

"Sie liebt mich halt. Was soll ich machen?"

Bayern-Profi Thomas Müller über seine Frau Lisa, die in einem Instagram-Post den Trainer Nico Kovac kritisierte

Teilen