Mehr "Goal Zone" bei DAZN, Bestwerte für Fußball-Talks

DAZN will in dieser Woche erstmals auch bei der Nations League seine "Goal Zone"-Konferenz anbieten. Sky Sport News HD und Sport1 freuen sich derweil über Saison-Rekorde ihrer Fußball-Talks und ProSieben Maxx plant eine WWE-Doku.



12.11.2018 - 11:48 Uhr von Alexander Krei 12.11.2018 - 11:48 Uhr



Für seine Art der Fußball-Konferenz, die sogenannte, hatin den vergangenen Wochen reichlich Lob von Fans erhalten. Diese kam bislang bei der Europa League zum Einsatz und soll nun auch bei den Übertragungen derstarten. Das bestätigte der Sportstreamingdienst gegenüber dem Branchendienst "Sponsors". Demnach wird das Format erstmals am 15. November bei dem Wettbewerb eingesetzt. Vorbild ist die, bei der es einen Kommentator gibt, der als eine Art Leiter fungiert und zwischen den einzelnen Spielen hin- und herschaltet. Für die Umsetzung der "Goal Zone" arbeitet DAZN mit der Produktionsfirma Reality Check Systems zusammen.



Diesucht weltweit nach neuenund hat nun auch den ersten offiziellenveranstaltet. Auf dem Rekrutierungsworkshop in Köln haben bis zu 40 Athleten aus Deutschland und Europa die Chance, sich auf die Spuren des deutschen WWE-Stars Alexander Wolfe zu begeben. Der TV-Senderbegleitet hoffnungsvolle Sportler aus Deutschland auf ihrem Weg und dokumentiert das Auswahlverfahren vor Ort und den weiteren Verlauf. Am Ende entscheidet sich, wer sein Training im WWE Performance Center in Orlando aufnehmen darf. Die, die derzeit entsteht, sollwerden.



freut sich über eine steigende Nutzung seiner vor einem Jahr eingeführten. Wie der Bezahlsender mitteilte, ist die "Sky Sport App" etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Einführungworden., Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland sprach in diesem Zusammenhang von einemund sagte: "Eine großartige Bestätigung der bisherigen Arbeit unseres Teams und zugleich Ansporn, die Anzahl der Nutzer weiter wachsen zu lassen."



Sport in Zahlen

hat angekündigt, sichzu wollen. Das erklärtein der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Quartalszahlen des Unternehmens. Fortan will man sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Im Jahr 2006 war Lagardère durch die Übernahme der Sportrechteagenturins Sport-Business eingestiegen, seither vermarktet man in Europa zahlreiche Fußball-Ligen und die Olympia-Medienrechte. Der Bereich macht jedochaus. Geplant ist nun, den Verkauf bis zum zweiten Quartal kommenden Jahres abzuschließen.



Einen Tag nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern haben diekönnen. So sahenden Solo-Auftritt von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 1,9 Prozent anzog. Ungleich besser lief es jedoch für den, der vongesehen wurde und in der Spitze sogar 1,39 Millionen erreichte. Beim Gesamtpublikum reichte das für stolze 8,6 Prozent Marktanteil. Blickt man auf die Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer, dann kam der "Dopa" sogar auf 13,2 Prozent.



Was noch zu sagen wäre...

Diesind dagegen auf kein außergewöhnliches Interesse gestoßen:sahen den Erfolg von, danach erreichte Sky mit der Übertragung des Spiels zwischenim Schnitt. In der Zielgruppe beliefen sich die Marktanteile auf 5,3 und 4,1 Prozent. Die Zusammenfassungen in derstießen am Abend in den Dritten Programmen auf großes Interesse: Alleine imab 21:45 Uhr im Schnittein,waren imdabei.