am 19.12.2022 - 11:16 Uhr

© Sportdeutschland.TV

© Dyn Media

© UEFA

© DAZN

DAZN

© Apple

Sport in Zahlen

© Sport1

Was noch zu sagen wäre...

"Ich gehe davon aus, dass wir in einer anderen Jahreszeit und in anderen Regionen auch wieder die große Begeisterung spüren werden."

ZDF-Intendant Norbert Himmler in der dpa über die nächsten Fußballturniere