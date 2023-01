© Fifa

Nur ein halbes Jahr vor Turnierbeginn hat diedie. Mithilfe der Ausschreibung sollen die Medienunternehmen ausgewählt werden, "die die Ansprüche der FIFA einer hochwertigen und umfassenden Berichterstattung" über die WM am besten erfüllen "und durch finanzielle Mittel zur schnelleren Entwicklung und Förderung des Frauenfußballs beitragen", teilte der Fußball-Weltverband mit. Unternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligen können, haben nunZeit, ihre Gebote abzugeben. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 20. Juli bis 20. August instatt. Im vorigen Jahr hatte das EM-Finale der Frauen zwischen Deutschland und England mit 17,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar sämtliche Spiele der deutschen Männer-Nationalelf bei der WM in Katar geschlagen. Auch vor diesem Hintergrund dürfte die FIFA hoffen, künftig mit dem Frauen-Turnier mehr Geld verdienen zu können als bisher.