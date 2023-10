© DAZN

Sport in Zahlen

, eine weltweit agierende Anti-Piraterie-Organisation, hat in Zusammenarbeit mitdie von Indien aus betriebeneund die zugehörigen Domains geschlossen. Im vergangenen Jahr haben dieses mehr als 253 Millionen Besuche erreicht. Der meiste Verkehr kam aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Indien und Kanada. ACE identifizierte und konfrontierte den in Uttar Pradesh ansässigen Betreiber der Website, der watchwrestling.ai und alle zugehörigen Domains an ACE übertrug. Die Seiten leiten nun auf die "Watch Legally"-Seite von ACE um. "DAZN hatin den Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts rund um den Kampfsport investiert, um die Entwicklung von MMA und Boxen zu fördern und den Fans qualitativ hochwertige Inhalte und Dienstleistungen zu bieten", sagte. "Um weiter investieren zu können, muss DAZN in der Lage sein, sein.", sprach von einem "wichtigen Sieg" gegen die Piratie von Live-Sportprogrammen. "Die Piraterie finanziert kriminelle Gruppen und setzt die Verbraucher dem Risiko einer Malware-Infektion aus. Dieser Fall sollte den Betreibern illegaler Pirateriedienste überall, dass ihre Tage gezählt sind."

© ProSieben / Christoph Köstlin

mit dererstmals gegen die NFL bei RTL an und konnte zumindest ordentliche Quoten erzielen. Am besten lief es dabei direkt für das erste Quarter des Spiels zwischen denThunder. Durchschnittlichsahen ab 20:37 Uhr zu, darunter 90.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten. Danach ließ das Interesse allerdings nach - im dritten Quarter erreichte ProSieben Maxx insgesamtsowie 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Erst im finalen Quarter zog die Quote noch einmal auf 1,3 Prozent an. Stärker war danach übrigens die, die mitin der Zielgruppe überzeugte. Daswiederum erreichte um 20:00 Uhr zunächstsowie einen Marktanteil von 0,7 Prozent. Richtig stark lief es für die NBA übrigens: Hier erzielte der Sender nach dem Rugby-WM-Finalemit der Basketball-Liga.

© Sky

Was noch zu sagen wäre...

hat am Sonntagabend mit demähnliche Quoten erzielt wie eine Woche zuvor in den USA. Durchschnittlichverfolgten ab 20:55 Uhr die Live-Übertragung im Pay-TV, darunter 260.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe somit bei, sodass der Pay-TV-Sender zeitweise gar nicht so weit von RTL entfernt war. Dort erreichten die kurzen NFL-Highlights zwischen den beiden Spielen um 21:21 Uhr im Schnitt nur einen Marktanteil von 5,7 Prozent. Auch das erste Quarter war danach mit 6,7 Prozent kein durchschlagender Erfolg.

"Mit diesem Angebot wird der Fußball sterben."

Aurelio De Laurentiis, Boss des SSC Neapel, über die Pläne, wonach sich DAZN und Sky auch künftig die Übertragungsrechte der italienischen Serie A teilen