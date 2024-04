am 29.04.2024 - 11:00 Uhr

© DAZN

© Dyn Media

© Sat.1

© Premier League

© ARD

© Discovery

Deutschland, umschrieb. "Mit der Streaming-Show schaffen wir erstmalig bei Olympischen Spielen ein Live-Streaming-Angebot, das vor allem die jungen Fans mitnimmt – mittenrein ins Deutsche Haus, an den Puls der Spiele." Moderiert wird das Format von Lisa Hofmann und Florian Eckl - und zwar vier Stunden lang aus einem "wohnzimmer-artigen" Studio. In enger Zusammenarbeit mit DSM und DOSB werden immer wieder wechselnde Gäste in dem Set Platz nehmen, verspricht der Streamer.

Sport in Zahlen

© DF1

© DTM

© Sport1

Was noch zu sagen wäre...