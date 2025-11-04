© Sky Iris Plach

© DAZN Haruka Gruber

Doch es ist keinesweg nur der Frauen-Sport, der die Frauen vor den Fernseher lockt. "Frauen sind begeisterte, leidenschaftliche Sportfans – und das nicht nur bei Großereignissen wie WM oder EM. Die weibliche Zielgruppe wächst kontinuierlich, besonders im Fußball", betont Iris Plach und verweist darauf dass die Entwicklung, die man in ihrem Haus beobachte, "eine klare Sprache" spreche. "Vor allem bei den 14- bis 29-jährigen Frauen verzeichnen wir in den Sportumfeldern ein starkes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr." Das zeige, dass Sport für viele Frauen "fester, relevanter Bestandteil ihres täglichen Medienkonsums und heute nicht mehr wegzudenken" sei.

© ARD Media Ralf Hape

Noch deutlicher als bei der Bundesliga-"Sportschau" fällt der Frauenanteil bei großen Turnieren aus. So habe dieser während der Fußball-EM 2024 bei ARD und ZDF bei rund 44 Prozent gelegen, bei der Handball-WM in diesem Jahr waren es 46,2 Prozent und bei den Olympischen Sommerspielen 2024 sogar fast 49 Prozent. "Sport begeistert und weckt Emotionen - unabhängig vom Geschlecht", schlussfolgert der ARD-Media-Chef.

© ZDF Werbefernsehen Hans-Joachim Strauch

Angebote für "diverse Communitys"

Für die TV-Vermarkter liegt darin also eine echte Chance. "Genau um diese engagierten und interessierten weiblichen Zielgruppen punktgenau und wirkungsvoll zu erreichen, bieten wir Marken mit unseren erstklassigen Sportumfeldern die ideale Bühne", sagt Iris Plach von Sky Media. Und DAZN-Manager Haruka Gruber verweist auf "diverse Communitys", die man auf der Sport-Plattform anspreche, "von Darts über American Football bis hin zu Kampfsport". Gruber: "Die Vielfalt unserer Inhalte und Formate trägt dazu bei, dass sich immer mehr Frauen für Sportübertragungen begeistern." Daher entwickle man die Angebote gezielt weiter, um diese Zielgruppen noch besser zu erreichen, etwa mit passenden Formaten, Kommentatorinnen und Kommentatoren oder interaktiven Features.

Ein wenig Aufklärungsarbeit müssen die Vermarkter aber auch 2025 noch leisten. "Das ist wirklich ein altes Klischee", sagt Ralf Hape hinsichtlich der Ausgangsthese, "und wie das mit Klischees so ist: Sie halten sich erstaunlich lange, obwohl sie längst widerlegt sind."