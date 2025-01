© DWDL.de

In drei Monaten lag Netflix 2024 in Sachen Nettoreichweite vor BBC 1. Außerdem im UK-Update: Fußball-Fans müssen immer mehr Geld für ihre Abos zahlen, Produzenten beklagen eine Fiction-Finanzierungskrise und Macy Gray hat schlechte Laune bei "The Masked Singer".