BBC mit vielen neuen Serien, ITV-Boss tritt zurück

Grünes Licht so weit das Auge reicht: Die BBC hat mehrere Serien in Auftrag gegeben und kooperiert bei einer auch mit Netflix. ITV muss sich derweil auf die Suche nach einem neuen Chef begeben. Außerdem: Details zu "Pitch Battle" und Verlängerung für "Jamestown".



© BBC

Die BBC hat in diesen Tagen. Für eine holt die Sendermit an Bord. Davies, kreativer Kopf hinter Serien wie "Queer as Folk" und anfangs auch der Neuauflage von "Doctor Who", entwickelt für BBC One die. Das Drama widmet sich dem Fall des Politikers Jeremy Thorpe, dem in den 1970er Jahren vorgeworden wurde, im vorhergehenden Jahrzehnt homosexuelle Beziehungen, die zu diesem Zeitpunkt noch unter Strafe standen, geführt zu haben. Bei "A Very English Candal" soll es nicht bleiben, mitangekündigt. Dafür arbeitet BBC One mit Amanda Coe zusammen, welche die Geschichte von verbotener Liebe, religiöser Hingabe und übermenschlicher Phänomene für das Fernsehen umsetzen soll. Wer mitspielen wird, ist hier noch genauso unbekannt wird bei "A Very English Scandal".



© BBC Two

Doch BBC One hat nicht nur Lust auf Miniserien. Mitangekündigt. Darin geht es um einen Pakistaner, der dazu gezwungen wird, seine Community im Osten Londons für einen Beamten im Kampf gegen den Terrorismus auszuspionieren – und dabei die eigenen Geheimnisse verbergen muss., ein düsteres Familiendrama rund um einen Detektiv aus Tokio, der sich nach London begibt, um dort nach seinem verschollenen Bruder zu suchen. Während BBC One die Serie im Inland sendet, wird "Giri/Haji" international bei Netflix angeboten.begibt sich unterdessen zurück in dieund hat dieangekündigt. Die Serie spielt im Jahre 1957 und beschäftigt sich mit dem Aufwachsen in einer Welt, die vom Wettrüsten und dem ersten Test einer Wasserstoffbombe in Großbritannien bestimmt wird. Der Fokus liegt dabei auf dem in Russland geborenen, jüdischen Erfinder Samuel, der seine Arbeiten dem MI5 vorzeigen soll, und seiner Familie.



© BBC

Kurz vor dem Jahreswechsel kündigteeine neue Castingshow an, die in gewisser Weise auch die durch den "Voice"-Verlust entstandene Lücke schließen soll. Nun wurden: Die Show, in welcher diverse Gruppierungen in den verschiedensten Genres gegeneinander antreten, sollund sechs Wochen lang die Zuschauer am Samstagabend unterhalten – und dabei potentiell gegen die UK-Premiere von "The Voice Kids" auf ITV antreten. Auch das Personal ist mittlerweile bekannt: Durch die Sendung führen wird, die derzeit für die BBC beim Eurovision Song Contest im Einsatz ist und bis vergangenes Jahr gemeinsam mit Sue Perkins den "Great British Bake Off" moderierte. Daneben wird es zwei feste Juroren geben, die in jeder Woche einen dritten Gast-Juror an ihrer Seite begrüßen werden. Bei den festen Juroren handelt es sich um Gareth Malone und Sängerin Kelis, während als Gastjuror unter anderem der erste "Pop-Idol"-Sieger Will Young auftreten wird. Ein genauer Starttermin und ein Sendeplatz stehen bislang noch nicht fest.



© ITV

Sieben Jahre standan der. In der vergangenen Woche hat Crozier nun seinen Abschied von ITV angekündigt.wird er für den Privatsender arbeiten und die Führung des Unternehmens dann vorübergehend an Ian Grifiths übergeben, der die Geschäfte kommissarisch neben seiner Rolle als Finanzchef führen wird. Sir Peter Bazalgette wird außerdem übergangsweise nicht mehr nur dem Vorstand vorsitzen, sondern auch dem Aufsichtsrat des Senders. Ein Nachfolger Croziers soll zu gegebener Zeit verkündet werden. Unter Crozier wurde ITV gewaltig umgekrempelt und unabhängiger vom Werbemarkt gemacht. Dazu gehört allen voran der Ausbau der Produktionssparte, die nicht nur durch die Übernahme von Talpa ordentlich ausgebaut wurde.



© Sky

"From the makers of" ist eine gern bemühte Aussage in der Bewerbung einer neuen Serie, deren Aussagekraft aber nicht immer riesig ist. Im Falle der, welche von den Machern des ITV-Hits "Downton Abbey" produziert wird, gibt es aber zumindest ein weiteres Indiz dafür, dass die Serie sich lohnen könnte:war nämlich großzügig und verteilte in der vergangenen Woche eine große Portion. Als die erste Folge noch gar nicht gelaufen ist, war eine zweite Staffel damit aber auf jeden Fall schon einmal fix. "Jamestown" dreht sich rund um die Besiedlung Amerikas und den Aufbau eines neuen Landes auf der anderen Seite des Teiches. Die erste Folge lief am vergangenen Freitag bei Sky1. Die zweite Staffel wird, wie im Übrigen auch die erste, acht Folgen umfassen.



© More4

Fans vonkönnen demnächst zumindest wieder die Stimme der beliebten Komikerin und Schauspielerin hören. Der vergleichsweise kleine Senderhat nämlich ein neues Format angekündigt, an dem Hart als Off-Sprecherin mitwirken wird. Die Protagonistin der Sendung ist ihr dabei wohl bekannt:wird für More4 inverschiedene Promi-Gärten inspizieren und dabei auch selbst zeigen, ob sie einen grünen Daumen hat. Miranda Hart wird den Weg durch die diversen Gärten dann, vermutlich äußerst amüsant, für die Zuschauer kommentieren. More4 hat zunächst drei Folgen von "Down the Garden Path with Dee Hart Dyke" angekündigt, die jeweils eine Dauer von sechzig Minuten haben sollen. Abschied nehmen heißt es unterdessen von. Nein, der Moderator wird nicht völlig aus dem Fernsehen verschieden. Doch seinemehr. Wie der Sender bestätigte, wird "Up Late with Rylan" keine Fortsetzung erhalten. Lange gar nicht existente Late-Night-Shows haben in UK einen schweren Stand, tat sich zuletzt doch auch "The Nightly Show" bei ITV schwer. Eine Fortsetzung ist hier noch nicht beschlossen.