Sky mit Bonusprogramm, neue Serie mit Partridge

Sky versucht seine Kunden fester an sich zu binden und spendiert treuen Kunden unter anderem einen exklusiven Sky-Atlantic-Kanal- Außerdem: Alan Partridge bekommt neue Serie bei der BBC, Mammoth Screen dreht für ITV und "Celebrity Big Brother" schwach wie nie.



09.08.2017 - 13:16 Uhr von Marcel Pohlig 09.08.2017 - 13:16 Uhr



Während Sky in Deutschland beständig wächst, fällt das Wachstum im britischen Heimatmarkt zuletzt etwas langsamer aus – hier hat Sky allerdings auch schon über zehn Millionen Abos an den Mann gebracht. Um diese Kunden nun möglichst lange zu halten, hatnun einins Leben gerufen.heißt das Bonusprogramm und dieses startet für alle Abonnenten im Modus Sky VIP Silver, wofür es unter anderem einen Film aus dem Sky Store geschenkt gibt und man an Verlosungen für Events teilnehmen kann. Wer seit drei Jahren Kunde ist, bekommt Sky Go Extra hinzu und kann somit ohne Zuzahlung Inhalte runterladen. Besonders spannend: als Gold-Kunde gibt es dann auch den exklusiven Fernsehsender, der das reguläre Programm – sofern verfügbar, was etwa Simulcasts ausschließt – schon 24 Stunden vorab zeigt. Ab acht Jahren Kundschaft gilt man als Platinum-Kunde mit unter anderem mehr mobilem Datenvolumen, ab 15 Jahren erhalten Sky-Kunden im Modus Sky VIP Black eine kostenlose Installation der Sky-Q-Box und eine gesonderte Kundenhotline.



Dieentwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Größe im Fiktionalen. Nachdem sie mit "Poldark" bereits einen schönen Erfolg für die BBC One stiftete und mit "Victoria" nun auch bei Netflix mitmischt, arbeitet nun auch der Privatsender ITV mit der Produktionsfirma zusammen. ITV lässt die, das schon etliche Male u.a. für die BBC adaptiert wurde, herstellen. Eine andere Produktion des Senders kommt demnächst derweil auf die große Bühne: Die Hitsitcom "Benidorm" wird nun auch für das Theater umgesetzt. Derren Litten, Schöpfer der Serie, schreibt derzeit an einem entsprechenden Skript. Unklar ist dabei noch, ob er auch den Cast der Fernsehserie für die Bühnenfassung gewinnen kann. Im Fernsehen lief zuletzt bereits die neunte Staffel bei ITV. Eine zehnte Staffel ist bereits bestellt.



Steve Coogan. Für die BBC arbeitet der Komiker an einer neuen Sitcom mit seinem Alter-Ego. Coogan scherzte in einem Interview, dass die neue Produktion nur durch denermöglicht wurde, schließlich hätte Alan sich bei der Wahl auch für den Brexit entschieden. Für einen harten Brexit, wenn er die Wahl gehabt hätte. Er ist sich sicher, dass die Zeit für den "kleinen Engländer" nun wieder gekommen sei. Die Produktion soll im kommenden Frühjahr laufen; vorgesehen ist eine. Einen Senderwechsel gibt es unterdessen bei den Importserien. "Empire" läuft auf der Insel künftig beim Mini-Sender 5Star. Dort soll die vierte Staffel ab dem Herbst gesendet werden. Bislang lief "Empire" in Großbritannien beim jungen Channel-4-Ableger E4.



Schlechte Nachrichten für Fans der "Grand Tour" von Amazon. Nachdem Richard Hammond vor einigen Wochen bereits bei einem Dreh verunglückt ist und sich dabei schwer verletzte,. In seinem Spanienurlaub hat sich Clarkson eine ernstere Lungenentzündung eingefangen und musste aus diesem Grunde das Krankenhaus aufsuchen. Clarkson erklärte, für längere Zeit auszufallen. Ob auch dies sich auf den Start von "Grand Tour", dem Nachfolger von "Top Gear", ist nicht bekannt. Schlechte Nachrichten gibt es außerdem auch für Channel 5 und Endemol. Diestartete am vergangenen Dienstag. Nur 1,8 Millionen Zuschauer sahen den Einzug der mehr oder weniger prominenten Gesichter. Den Sieg in der Zeitschiene holte sich BBC One, das mit "In The Dark" 3,9 Millionen Zuschauer unterhielt. Auch Channel 4 konnte mit "Old People's Home for 4-Years-Olds" mehr Zuschauer vorwiesen und bewegte 2,1 Millionen Zuschauer zum Einschalten.