ITV zieht Serien von Netflix ab, Rekordquote für "Love Island"

Carolyn McCall will das eigene Streaminggeschäft stärken – und daher keine Lizenzen mehr an Netflix vergeben. Außerdem: Finale von "Love Island" beschert ITV2 einen Allzeitrekord und britischer Kabelstreit spitzt sich zu.



01.08.2018 - 11:45 Uhr von Marcel Pohlig 01.08.2018 - 11:45 Uhr



Zwar hatdas Angebot an eigenproduzierten Serien und Formaten immer weiter ausgebaut, auf Produktionen klassischer Fernsehsender greift der Streamingdienst aber dennoch zurück, um sein Archiv aufzufüllen und Zuschauer mit bekannter Ware ködern zu können. Auf Serien von: Caroyln McCall, welche ITV seit einigen Monaten leitet, hat angekündigt, im Heimatmarkt, womit über kurz oder lang Produktionen wie "Victoria" und "Broadchurch" dort verschwinden werden. Stattdessen will McCall dasund die Produktionen lieber im kostenpflichtigen Bereich des ITV Hub anbieten. Dort seien die Abo-Zahlen über den Sommer dank der Fußball-WM und "Love Island" bereits gestiegen. Der Streamingdienst soll insbesondere im Abo-Bereich den nächsten Monaten– eventuell auch in Kooperation mit der BBC und Channel 4, wozu es weiterhin Spekulationen gibt. Offiziell bestätigt ist dies aber auch weiterhin nicht.



Auch vomhätte sich. Nur eine Woche nach der Streichung der zehn UKTV-Sender bei Virgin Media, drohte nämlich auch ITV zum Sonntag mit seinen Ablegern von der Plattform abzuspringen – nachdem die Verhandlungen im vergangenen Jahr bereits um nur ein Jahr aufgeschoben wurden, damit der neue Vertrag bereits durch Carolyn McCall geschlossen wird. Rechtzeitig vor Beginn des Wochenendes wurde aber. Alle ITV-Kanäle sind damit weiterhin auch im Kabel zu sehen, auch die Timeshift-Varianten, also Sender wie ITV2+1, sind weiterhin zu sehen. Zusätzlich kann Virgin künftig auf mehr On-Demand-Rechte zugreifen als bislang. Diedürften dagegen auf lange Sicht entfallen. Virgin Media hat dieund alle 23 Sendeplätze (reguläre Sender, HD-Versionen und Timeshift-Ableger), die derzeit nur übergangsweise mit alternativen Kanälen gefüllt werden,. Diese Sendeplätze sind in der fest vorgegeben Senderliste teils sehr begehrt und werden hochpreisig vergeben – und würden es UKTV schwer machen, wieder genauso präsent im Kabel zu landen. Im letzten Jahr legte Channel 4 beispielsweise mehrere Millionen Pfund auf den Tisch, um für E4 die 106 zu erwerben und den Sender damit äußerst weit vorne zu platzieren.



Da soll noch einmal jemand sagen, das lineare Fernsehen sei tot:konnte mit demam Sonntag einen neueneinfahren. Noch nie in der Geschichte des Senders haben so viele Zuschauer eingeschaltet, nämlich. Damit lag "Love Island" noch einmal eine Million über den Werten des Vorjahres. Im Schnitt konnte jede Folgemit der linearen Ausstrahlung und dem zusätzlichen Catch-Up auf ITV Hub erreichen; auch die Finalquote wird letztlich noch einmal deutlich höher ausfallen, wenn diese Werte vorliegen. Außerdem war "Love Island" – sieht man von der Fußball-WM der Herren ab – das bislang begehrteste Format bei den 16- bis 34-Jährigen in diesem Jahr, worüber man sich bei ITV2 auch nach außen sehr freut. Der Erfolg von "Love Island" dürfte es dagegen dem in die Jahre gekommenen und in der Gunst der Zuschauer deutlich gesunkenemweiter schwer machen. Auch kurz vor dem Start der nächsten Staffel steht noch immer nicht fest,. Einen Vertrag für das neue Jahr haben Channel 5 und EndemolShine noch immer nicht geschlossen. Die Lage sei unverändert, betonte ein Sprecher gegenüber "Digital Spy".



Es war eine schöne Schlagzeile, hinter der dann aber doch weniger steckt als vielleicht zunächst von so manchem Fan erhofft: Die. ITV-Geschäftsführerin Carolyn McCall hat sich auch zu dieser Sache in diesen Tagen geäußert und angekündigt, dass der Moderator selbstverständlich wieder zu ITV zurückkehren werde – etwas, was im Grund niemand je bezweifelt hat. Bevor steht die Rückkehr allerdings noch nicht, weshalb auch McCall nur darauf verweisen konnte, dass. Nach diversen Vorfällen, unter anderem einer Unfall-Fahrt unter Alkoholeinfluss, hat sich der Bühnenpartner von Declan Donnelly aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und in einen Entzug begeben. Declan Donnelly moderierte die letzten Ausgaben von "Ant & Dec's Saturday Night Takeaway" sowie die Live-Show von "Britain's Got Talent" daher erstmals allein. Ob Ant & Dec beim Dschungelcamp im Herbst wieder vereint sein werden, ist ungewiss.