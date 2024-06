© Netflix

Dass Gary Lineker am Wochenende bei einer EM-Übertragung eine eigene Modekollektion on air trug, hat für Ärger gesorgt. Shonda Rhimes unterstreicht den Wert ihrer Serie "Bridgerton" für die britische Wirtschaft. Und beim britischen "The Piano" kommt es zu wesentlichen Veränderungen.