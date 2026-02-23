Neu und künftig alle 14 Tage verfügbar: „visionär on air“, ein gemeinsamer Audio-Podcast von VAUNET und dem Medienmagazin DWDL.de über Erfolge, Hürden und Chancen im Broadcasting & Streaming. Gespräche über Markt und Medienpolitik, aber ganz persönlich. Für echte Begegnungen und offenen Austausch ist Host und DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath durch die Republik gereist.

Die Besetzung: Hochkarätig. In der ersten Staffel mit dabei sind u.a. Henrik Pabst (Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE), Anke Greifeneder (Vice President Local Original Production GSA & France bei HBO Max), Stephan Schmitter (CEO RTL Deutschland), Katja Hofem (Vice President Content DACH bei Netflix) und Marcus Wolter (CEO Banijay Germany).

© Markus Altmann

© We Are Era

Ab dem 20. Februar gibt es alle 14 Tage freitags eine neue Folge des 30-minütigen Audio-Podcasts beim Medienmagazin DWDL.de - und überall dort, wo es Podcasts gibt. Produziert wird „visionär on air“ von der DWDL.de GmbH in Zusammenarbeit mit Talk?Now! im Auftrag von VAUNET. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Medienmagazin DWDL.de