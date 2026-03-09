„Friends“ und „Game of Thrones“ sind die ersten beiden Serien, die ihr in den Sinn kommen, wenn sie sich für Entertainment auf einer einsamen Insel entscheiden müsste: Anke Greifender, Vice President Original Productions bei HBO Max in Deutschland, Österreich und der Schweiz - und einigen Aufgaben darüber hinaus. Im Podcast „visionär on air“ soll es aber um Kreativität made in Germany gehen - mit einer der höchstdekorierten Serienmacherinnen im deutschen Markt, die schon seit zwei Jahren im Geheimen am deutschen Programm-Portfolio von HBO Max arbeitete.

Noch ein Streamingdienst also? Greifeneder sieht das neue Angebot komplementär zu anderen Streamern, positioniert als „erwachsenes Premium-Programm“, das sich absetzt von Young Adult-Produktionen oder Reality-Fokus anderer Wettbewerber. Zielgruppe: Eher 25+, trotz einem eingekauften viralen Hit wie „Heated Rivalry“ oder der neuen Staffel „Euphoria“. Ein Gespräch über Ideenfindung, kreative Räume und Serienentwicklung zwischen Plot und Charakteren.

Greifeneders Expertise dokumentieren unzählige Auszeichnungen, darunter mehrere Grimme-Preise (für die Serien „Add a friend“, „Weinberg“, „4 Blocks“ und „Hackerville“) und nochmal mehr Nominierungen („Arthurs Gesetz“, „Para - wir sind King“, „The Mopes“ und „German Genius“). Beim Deutschen Fernsehpreis erhielt allein „4 Blocks“ sechs Auszeichnungen - auch ein Grund warum HBO Max diese IP mit einem Prequel wiederbelebt. Darüber und über den Einfluss neuer Medienangebote aufs Storytelling, spricht Greifeneder im VAUNETxDWDL-Podcast.

Schnelle Hooks vs. langsamer Spannungsaufbau? Greifeneder betont, dass unterschiedliche Gattungen und Bedürfnisse nebeneinander existieren können. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, das Publikum zwar sofort zu fesseln, ohne dabei die narrative Tiefe zu opfern. Persönlich wird's, wenn Greifeneder darüber spricht, wie sie Warner Bros. Discovery fast schon verlassen hätte („Ich will keinen Burnout aber noch weniger einen Boreout“) - und dann ihrer Sicht endlich HBO Max für den deutschen Markt bestätigt wurde.

Ein Gespräch über die Leidenschaft fürs Geschichten erzählen und die Nischen, die im Überangebot von Crime im deutschen Fernsehen bleiben. Und wie HBO Max eine eigene Stimme im Markt werden will. Folge 2 von „visionär on air“ - mit Serientäterin Anke Greifeneder.