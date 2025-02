Nachdem der DFB-Pokal den Marktanteil des Dschungelcamps am Mittwoch unter 30 Prozent drückte, eroberte die RTL-Show diese Marke einen Tag später wieder zurück. Mit 1,53 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erneut die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe, der Marktanteil lag bei 30,1 Prozent. Insgesamt bewegte sich die Reichweite mit 3,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Flughöhe, die man auch schon in den Tagen zuvor gewohnt war.

Sehr zum Leidwesen der privaten Konkurrenz, die gegen die Dschungel-Übermacht, die sich auch noch mit der "Stunde danach" fortsetzte, einmal mehr schwer tat, ein Gegenmittel zu finden. Am ehesten gelang das noch Sat.1, wo das "1% Quiz" immerhin einen Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe schaffte. Richtig desolat verlief der Abend hingegen für ProSieben, wo man mit der Restverwertungsshow "Darüber staunt die Welt" aber ohnehin nicht viel zu bieten hatte. Durchschnittlich 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von nur 2,2 Prozent in der Zielgruppe waren die Quittung.

Und der Tiefpunkt des Abends war damit noch nicht einmal erreicht: Mit zwei Folgen von "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" schrumpfte ProSieben seinen Marktanteil zu später Stunde auf vollends desolate 1,1 und 1,2 Prozent. ProSieben lag damit in der Primetime noch hinter Sport1, wo die Premier League im Darts mit sehr guten 2,5 Prozent Marktanteil in die neue Saison startete. Aber auch DMAX hatte mehr zu bieten: So waren am späten Abend bis zu 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Dem Start der neuen "Topmodel"-Staffel in der kommenden Woche wird man sich in Unterföhring vor diesem Hintergrund sehnlichst herbeiwünschen.

Aber auch bei Kabel Eins dürfte man mit einiger Ernüchterung auf die Quoten vom Donnerstagabend blicken: Dort sackte die Dokusoap "Roadtrip Amerika" - vor wenigen Wochen noch stark gestartet - auf 2,9 Prozent Marktanteil und damit einen neuen Tiefstwert ab. Später fielen "Crazy USA" und die "Trucker Babes" gar auf Werte von 1,8 und 1,5 Prozent. Aber auch Vox war nicht viel besser bedient: Dort geriet "James Bond 007: Lizenz zum Töten" nach 23 Uhr mit 2,0 Prozent in der Zielgruppe unter die Räder: "Der Hauch des Todes" hatte dagegen zum Start in den Abend immerhin noch für 5,1 Prozent sowie insgesamt 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesorgt.

Für RTLzwei verlief der Abend indes wenig spektakulär, aber zumindest passabel: Dort erzielten die beiden Dokusoaps "Hartes Deutschland" und "Reeperbahn privat" Werte von 3,5 und 4,1 Prozent, bewegten sich trotz der Dschungel-Konkurrenz somit also in der Nähe des Senderschnitts.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;