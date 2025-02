Nach einer mehrwöchigen Weihnachtspause hat sich die "heute-show" Ende Januar im ZDF zurückgemeldet - und schon die lineare Ausstrahlung bescherte dem ZDF vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 22,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten sind diese Werte jetzt noch deutlich nach oben korrigiert worden: 1,15 Millionen zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer schraubten die Reichweite auf 5,24 Millionen nach oben.

Nur eine Handvoll Ausgaben der "heute-show" brachten es in den vergangenen Jahren auf höhere Nachschläge. Der Wahlkampf sorgt also offenbar auch bei der "heute-show" für einen Quoten-Turbo. Beim Gesamtpublikum liegt der Marktanteil mittlerweile bei 25,8 Prozent (+3,6 Prozentpunkte). Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte durch ein Plus in Höhe von 7,9 Prozentpunkten sogar noch die Schallmauer von 30 Prozent Marktanteil geknackt werden.

Das im Anschluss gezeigte "heute-show spezial" mit Fabian Köster und Lutz van der Horst erreichte noch 480.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer, was die Reichweite hier auf über 3 Millionen stiegen ließ. Diese beiden Sendungen sind es dann auch, die im Nachschlagsranking vorne liegen. Die "heute-show" ist hier traditionell sehr stark - und zeigt auch jetzt mal wieder, wie groß ihre Fanbase ist.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 31.01.

22:41 5,24

(+1,15) 25,8%

(+3,6%p.) 1,55

(+0,59) 30,7%

(+7,9%p.) heute-show spezial 31.01.

23:17 3,02

(+0,48) 19,2%

(+1,7%p.) 0,86

(+0,29) 23,9%

(+5,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

20:15 4,12

(+0,42) 17,0%

(+0,9%p.) 1,72

(+0,27) 32,8%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 29.01.

20:15 4,07

(+0,42) 14,9%

(+0,9%p.) 1,81

(+0,28) 27,7%

(+2,3%p.) Der Bergdoktor 30.01.

20:15 5,86

(+0,39) 21,3%

(+0,3%p.) 0,67

(+0,12) 11,3%

(+1,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

20:15 3,76

(+0,39) 14,4%

(+0,9%p.) 1,52

(+0,23) 28,5%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 30.01.

20:15 4,22

(+0,37) 16,1%

(+0,6%p.) 1,85

(+0,23) 32,3%

(+1,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

20:15 4,21

(+0,36) 14,8%

(+0,7%p.) 1,86

(+0,23) 27,6%

(+1,7%p.) Tatort: Herz der Dunkelheit 02.02.

20:15 8,57

(+0,32) 28,3%

(-0,1%p.) 1,50

(+0,08) 21,1%

(-0,2%p.) Nuhr im Ersten 30.01.

22:55 2,29

(+0,31) 15,8%

(+1,3%p.) 0,31

(+0,03) 10,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.01.-02.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Neben der "heute-show" finden sich im Ranking der Sendungen, die von Livestreams und zeitversetzter Nutzung am meisten profitiert haben, viele Ausgaben des RTL-Dschungels. So legten alle Ausgaben von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zwischen dem 27. Januar und 2. Februar signifikant zu. Zwischen 300.000 und 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte das Format zusätzlich, sodass sechs von sieben Ausgaben bei einer Reichweite von mehr als 4 Millionen lagen.

Weil RTL sein Programm großflächig mit dem Dschungelcamp bespielte, führte das sogar zu der kuriosen Situation, dass Ausgaben teils doppelt profitierten. Die Folge vom 1. Februar legte bei der Erstausstrahlung um 2,1 Prozentpunkte zu, bei der Wiederholung ab 23:30 Uhr waren es dann sogar 2,5 Prozent.

Das entscheidende Spiel des deutschen Handball-Nationalteams gegen Portugal erreichte bei der Weltmeisterschaft übrigens 150.000 Menschen zusätzlich - die meisten davon wohl nicht zeitversetzt, sondern über die Livestreams, die seit Anfang 2024 ebenfalls mit in diese Auswertung einfließen. Weil andere Formate zur gleichen Zeit aber noch stärker zulegten, ging der Marktanteil beim jungen Publikum um 1,5 Prozentpunkte zurück - mit den erzielten 30,2 Prozent kann man beim Ersten aber nach wie vor sehr zufrieden sein.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 31.01.

22:41 5,24

(+1,15) 25,8%

(+3,6%p.) 1,55

(+0,59) 30,7%

(+7,9%p.) heute-show spezial 31.01.

23:17 3,02

(+0,48) 19,2%

(+1,7%p.) 0,86

(+0,29) 23,9%

(+5,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

23:30 0,59

(+0,16) 9,1%

(+1,6%p.) 0,28

(+0,10) 19,3%

(+4,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

23:30 0,89

(+0,16) 9,7%

(+1,0%p.) 0,37

(+0,09) 16,0%

(+2,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 29.01.

20:15 4,07

(+0,42) 14,9%

(+0,9%p.) 1,81

(+0,28) 27,7%

(+2,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

20:15 3,76

(+0,39) 14,4%

(+0,9%p.) 1,52

(+0,23) 28,5%

(+2,1%p.) Markus Lanz 28.01.

22:44 1,75

(+0,17) 13,7%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,07) 9,8%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

20:15 4,12

(+0,42) 17,0%

(+0,9%p.) 1,72

(+0,27) 32,8%

(+2,1%p.) Doppelhaushälfte 31.01.

23:22 0,24

(+0,11) 1,6%

(+0,7%p.) 0,07

(+0,07) 2,0%

(+2,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

20:15 4,44

(+0,31) 17,6%

(+0,7%p.) 1,83

(+0,19) 33,4%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.01.-02.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;