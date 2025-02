Seit dem vergangenen Jahr steht "Bild"-Vize Paul Ronzheimer auch in den Diensten von Sat.1. Zwei Ausgaben seiner Reportagereihe "Ronzheimer" sind bereits zu sehen gewesen, waren mit nur etwas mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer linear aber kein Erfolg für den Sender. Für eine neue Ausgabe sah es nun am Montagabend noch etwas schlechter aus.

"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" erreichte wenige Tage vor der Bundestagswahl weniger als eine halbe Million Menschen, 460.000 Personen schalteten ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Reportage damit auf schlechte 4,2 Prozent Marktanteil. Im Vergleich mit dem Ersten, wo angesichts der Wahl eine Doku und "Hart aber fair" sehr gut liefen, zog der Privatsender klar den Kürzeren. Die Wiederholung einer früheren "Ronzheimer"-Ausgabe blieb am späten Abend zudem bei nur 3,2 Prozent hängen.

Doch auch Vox hatte mit Problemen zu kämpfen: "Promi First Dates" unterhielt zur besten Sendezeit lediglich 700.000 Menschen. Das waren deutlich weniger als die zwei Folgen, die 2023 und 2024 zu sehen gewesen sind und die noch jeweils mehr als eine Million Personen erreichten. Mit 6,1 Prozent Marktanteil lag das Format, in dem unter anderem Paul Janke nach einer neuen Liebe suchte, auf Höhe des Senderschnitts, nachdem man diesen in den Jahren zuvor noch klar übertreffen konnte.

Zufrieden sein kann man derweil bei Kabel Eins: Mit den Film "Transporter" erreichte man zur besten Sendezeit mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als Sat.1 und Kabel Eins. Die AGF weist für den Film eine Reichweite in Höhe von exakt 1 Million aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Kabel Eins so auf gute 5,9 Prozent Marktanteil. Dass es am Ende trotzdem nur für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent reichte, ist auf die in Teilen sehr schwache Daytime zurückzuführen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;