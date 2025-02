Ein solches Hickhack zwischen den beiden großen privaten Sendergruppen hat es im Vorfeld eines TV-Starts schon länger nicht mehr gegeben: Weil RTL bei der linearen Ausstrahlung von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf den Mittwoch ging - und damit in direkte Konkurrenz zu "TV Total" - änderte ProSieben am Mittwoch kurzfristig seine Pläne. Statt Sebastian Pufpaff lief zur besten Sendezeit die Free-TV-Premiere von "Mission: Impossible - Dead Reckoning (1)". "TV Total" durfte erst danach ran und läuft ab der kommenden Woche immer dienstags, mittwochs setzt ProSieben auf "GNTM" (DWDL.de berichtete).

Die lineare Premiere der neuen Raab-Show fiel bei RTL nun zwar auch gut aus, aber keinesfalls überragend. So sahen 1,59 Millionen Menschen die rund zweistündige Show, in der Robert Habeck und Barbara Schöneberger zu Gast waren und bei der am Ende nur 15 Minuten für den Spiele-Part übrig blieben. Mit 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren holte RTL in der klassischen Zielgruppe sehr gute 15,5 Prozent Marktanteil. Raab lag also deutlich über dem RTL-Schnitt - den Tagessieg hat der Entertainer aber verpasst.

Die höchste Reichweite beim jungen Publikum holte sich nämlich Rudi Cerne im ZDF: "Aktenzeichen XY" unterhielt 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49, das entsprach sogar 19,9 Prozent. Insgesamt spielte die Fahndungssendung angesichts von 4,92 Millionen Zuschauenden ohnehin in einer anderen Liga. Keine Sendung nach 20:15 Uhr brachte es am Mittwoch im deutschen Fernsehen auf eine höhere Reichweite.

Die Strategie von ProSieben, dem linearen RTL-Start von Stefan Raab zu schaden, ist unterdessen nicht aufgegangen. "Mission: Impossible - Dead Reckoning (1)" brachte es beim jungen Publikum nur auf 7,9 Prozent Marktanteil bei 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "TV Total" stellte ab 23 Uhr wenig überraschend neue Tiefstwerte auf: Mehr als die Reichweite in Höhe von 320.000 konnte man auf diesem Sendeplatz aber auch nicht erwarten, der Zielgruppen-Marktanteil betrug 4,5 Prozent.

Für RTL lief es am späten Abend noch wesentlich besser: "RTL Direkt" erzielte 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und auch "Stern TV" lag mit 10,5 Prozent im zweistelligen Bereich. Spannend dürfte es nun werden, wie sich Stefan Raab ab der kommenden Woche schlägt - dann ohne den mutmaßlichen Neugier-Effekt vieler Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Format bislang noch nicht gesehen haben, und vermutlich auch stärkerer Konkurrenz durch Heidi Klum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;