Bevor sich Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel am kommenden Sonntag bei RTL im "Quadrell" gegenüberstehen werden, stellten sich die vier Politiker am Donnerstagabend schon mal nacheinander den Fragen des ZDF-Publikums - und das stieß bei Jung und Alt gleichermaßen auf Interesse. Durchschnittlich 5,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die mehr als zwei Stunden lange "Klartext"-Sendung, die bereits um 19:36 Uhr begann. Der Marktanteil lag bei starken 19,9 Prozent beim Gesamtpublikum.

Mit dem "heute-journal" konnte das ZDF seine Reichweite im Anschluss sogar noch leicht steigern und kam mit 5,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 23,4 Prozent Marktanteil. Dazu kommt, dass der Sender auch beim jungen Publikum sehr erfolgreich war: So setzte sich der "Klartext" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,12 Millionen Personen und einem Marktanteil von 20,1 Prozent an die Spitze der Quoten-Charts - und landete in dieser Altersgruppe sogar noch vor dem Staffel-Start von "Germany's next Topmodel", der mit 16,4 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls erfolgreich war, verglichen mit den vergangenen Jahren aber Federn lassen musste. Insgesamt erreichte die ProSieben-Show mit Heidi Klum im Schnitt 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf linearem Weg.

Zweistellige Marktanteile verbuchte das ZDF unterdessen aber nicht nur mit dem "Klartext": Auch das "heute-journal" punktete im Anschluss noch mit starken 18,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" performten danach mit Werten von 16,4 und 16,2 Prozent ebenfalls weit besser als üblich - für Illner bedeutete das sogar einen Allzeit-Bestwert. Insgesamt erreichte Illners Polittalk im Schnitt 3,04 Millionen Menschen, ehe Lanz ab 23:31 Uhr immer noch 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF hielt und den Marktanteil auf 22,9 Prozent schraubte. Gefragt waren darüber hinaus bereits am Vorabend die "heute"-Nachrichten mit 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie das "ZDF spezial" zu den Ereignissen von München, für die sich 3,88 Millionen interessierten.

Die über Stunden hinweg hohen Quoten verhalfen dem ZDF letztlich dann auch zur Tagesmarktführerschaft bei Jung und Alt - mit durchschnittlichen Marktanteilen von 18,6 und 13,2 Prozent. Die drei insgesamt meistgesehenen Sendungen liefen aber dennoch im Ersten: Ganz vorne lag der Krimi "Steirermord", der um 20:30 Uhr auf 6,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 23,6 Prozent Marktanteil kam, nachdem der "Brennpunkt" von 6,03 Millionen gesehen wurde. Zuvor erreichte schon die "Tagesschau" alleine im Ersten im Schnitt 5,49 Millionen Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;