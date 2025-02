Auch wenn der 1. FC Heidenheim beim Playoff-Hinspiel in der Conference League am Donnerstagabend einen Rückstand aufholte und damit gute Chancen auf einen weiteren Verbleib im europäischen Fußball-Wettbewerb hat - zum Quoten-Überflieger taugt der Bundesligist für RTL nach wie vor nicht. Gegen die starke Konkurrenz mit "Klartext" im ZDF und dem "GNTM"-Start bei ProSieben erzielte die Live-Übertragung der Partie zwischen Heidenheim und dem FC Kopenhagen nur sehr überschaubare Werte.

Insbesondere die erste Halbzeit tat sich ziemlich schwer: Gerade mal 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier im Schnitt dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum sowie kaum bessere 4,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Zur zweiten Hälfte steigerte sich die Reichweite deutlich auf 1,76 Millionen Fans. In der Zielgruppe waren zu diesem Zeitpunkt immerhin 7,4 Prozent Marktanteil drin, was aber für RTL ebenfalls keineswegs berauschend ist. Nach Abpfiff erreichten die Highlights nur noch 5,9 Prozent. Die Vorberichte wollten ab 20:31 Uhr sogar nur 3,9 Prozent sehen, nachdem ein "RTL aktuell spezial" zunächst immerhin noch 7,5 Prozent sowie insgesamt 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Doch auch Sat.1 tat sich in dieser Woche schwer: Mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent unterbot Jörg Pilawas "1% Quiz" das Tief der Vorwoche sogar noch einmal leicht, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gegenzug etwas höher ausfiel als zuletzt. In diesem mäßigen Windschatten erwischte dann auch "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber" mit Laura Karasek einen schwachen Einstand. Mehr als 740.000 Personen sowie ein Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe waren am späten Abend für den Neustart nicht drin. Eine Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle?" fiel nach 23 Uhr gar auf desolate 2,5 Prozent zurück.

Bei Vox wiederum erwies sich selbst James Bond nur bedingt als Zugpferd. "Goldeneye" erreichte einen blassen Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ungleich besser lief es für den Sender dagegen erneut am Nachmittag, wo "Guidos Deko Queen", "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates" über drei Stunden hinweg auf Marktanteile zwischen 11,6 und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;