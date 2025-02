Während der Primetime-Sieg beim jungen Publikum eindeutig an "Chefsache ESC" bei RTL ging, verzeichnete das ZDF am Freitagabend insgesamt die höchsten Reichweiten. "Die Chefin" unterhielt 6,17 Millionen Menschen, das war die höchste Reichweite für die Serie im noch jungen Jahr. "SOKO Leipzig" kam danach noch auf 5,12 Millionen. Mit 24,8 und 21,3 Prozent Marktanteil kann man in Mainz mehr als zufrieden sein.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Die Chefin" dank 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersklasse 10,8 Prozent Marktanteil. Damit landete das ZDF nicht nur direkt hinter Stefan Raabs ESC-Vorentscheid, sondern erzielte auch einen neuen Rekord. Nie zuvor kam "Die Chefin" beim jungen Publikum auf einen höheren Marktanteil. "SOKO Leipzig" lag später immerhin noch bei 8,1 Prozent.

Am späten Abend ging es dann noch weiter bergauf: Die "heute-show" verzeichnete 18,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt sorgten 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 20,7 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" hatte ab kurz nach 23 Uhr noch 1,65 Millionen Zuschauer, damit waren 11,2 beim Gesamtpublikum und 13,0 Prozent bei den Jüngeren drin.

Das Erste musste im direkten Vergleich kleinere Brötchen backen. Den Film "Eine mit Herz - Familiengeheimnisse" sahen dort zur besten Sendezeit 3,48 Millionen Menschen, damit waren 14,1 Prozent drin. Und auch mit den beim jungen Publikum gemessenen 8,6 Prozent kann man zufrieden sein. Die zweite Staffel der Ski-Serie "School of Champions", die man zusammen mit dem ORF umgesetzt hat, versendete man schließlich am späten Abend ziemlich stiefmütterlich. Vier Folgen lagen im Anschluss an die "Tagesthemen" bei Reichweiten zwischen 240.000 und 600.000, in der Spitze lag der Marktanteil bei 3,7 Prozent. Beim jungen Publikum fiel die Serie teilweise noch unter die 1-Prozent-Marke. Über die Abrufzahlen der Serie in der ARD Mediathek, vor allem hier soll sie ihr Publikum finden, gibt es bislang noch keine Informationen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;