Stefan Raabs "Chefsache ESC 2025" hat auch am Samstagabend mit starken Quoten bei RTL überzeugt. Allerdings musste die zweite Ausgabe der Live-Show in Konkurrenz zu den Shows bei ProSieben und ZDF einige Federn lassen. Die Marktführerschaft in der Zielgruppe war Raab jedoch erneut nicht zu nehmen: Mit durchschnittlich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Chefsache ESC 2025" einen Marktanteil von 17,4 Prozent, nachdem am Abend zuvor noch 21 Prozent erzielt wurden.

Gleichzeitig ging auch die Gesamt-Reichweite um über 300.000 Personen auf nun 1,79 Millionen zurück. Die Wiederholung von Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million" tat sich im weiteren Verlauf des Abends allerdings mit 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ungleich schwerer. Gegen "Schlag den Star" hatte RTL aber zumindest zu Beginn des Abends die Nase klar vorn: Das Duell zwischen Evelyn Burdecki und Sarah Engels, das schon kurz vor Mitternacht entschieden war, sahen sich bei ProSieben im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, darunter 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 11,6 Prozent.

Daneben mischte am Samstagabend auch Giovanni Zarrella auf der Show-Bühne mit: Seine ZDF-Sendung hatte mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber das eindeutige Nachsehen. Insgesamt schalteten genau drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und damit ein paar weniger als zuletzt im November. Der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent. An die Quoten der parallel ausgestrahlten ARD-Serie "Spuren" kam die "Giovanni Zarrella Show" damit längst nicht heran.

Und sonst? Vox erreichte mit "Stirb langsam 2" im Schnitt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während Sat.1 mit Tom Hanks und "Terminal" knapp dahinter landete. Hier standen 760.000 Personen und ein Marktanteil von 5,7 Prozent auf der Uhr. RTLzwei wiederum brachte es mit "Austin Powers" auf 4,1 Prozent, während "Navy CIS: Hawaii" bei Kabel Eins zeitweise nicht mal zwei Prozent schaffte und damit noch hinter ZDFneo und RTL Super zurückfiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;