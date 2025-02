am 17.02.2025 - 09:09 Uhr

Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine "Mission Impossible", mit der es ProSieben und die anderen Privatsender am Sonntagabend zu tun bekamen - entsprechend überschaubar blieben dann auch die Quoten, die sie gegen das bei RTL ausgestrahlte "TV-Quadrell" verzeichneten. So brachte es "Mission: Impossible - Fallout" bei ProSieben zur besten Sendezeit nur auf einen Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten immerhin 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Mit der Wiederholung von "Mission: Impossible - Dead Rockoning (1)", deren Free-TV-Premiere der Sender am Mittwochabend kurzerhand gegen die RTL-Premiere von Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million" zeigte, steigerte den Marktanteil von ProSieben im Anschluss aber zumindest noch auf 8,6 Prozent. Das war am Ende jedoch allenfalls noch Kosmetik, denn weil auch tagsüber nicht viel zusammenlief, musste sich ProSieben am Sonntag mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent begnügen.

Für Sat.1 lief es kaum besser - hier sorgte am Vormittag aber zumindest noch das "Frühstücksfernsehen" für einen zweistelligen Wert. Am Abend wiederum blieben "Forrest Gump" und "Der Soldat James Ryan" mit Marktanteilen von 5,9 und 6,0 Prozent blass. Noch hinter ProSieben und Sat.1 sortierte sich in der Zielgruppe übrigens der Staffel-Auftakt von "Grill den Henssler" ein, den Vox erstaunlicherweise gegen das "Quadrell" programmierte. Mehr als ein Marktanteil von 4,1 Prozent war damit bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen, zumindest die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber recht ordentlich aus. Bei Kabel Eins wiederum konnten die "Trucker Babes" nur einen Marktanteil von 3,4 Prozent erzielen, während "Dirty Dancing" bei RTLzwei nicht über 2,6 Prozent hinauskam.

Dass auch gegen das "Quadrell" was zu holen war, stellten indes alleine ARD und ZDF unter Beweis. Während der "Tatort" mit 7,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur knapp hinter der RTL-Sendung lag, schlug sich "Frühling" im ZDF mit 4,71 Millionen Personen und einem Marktanteil von 15,2 Prozent ebenfalls gut. Auch beim jungen Publikum ging der ARD-Krimi zudem mit einem Marktanteil von 14,9 Prozent als größter "Quadrell"-Verfolger hervor. "Frühling" blieb hier hingegen chancenlos und kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über magere 4,1 Prozent hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;